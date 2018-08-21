پرواز بزرگترین هواپیمای دنیا با بالهایی به بزرگی زمین فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، استراتولانچ(Stratolaunch) بزرگترین هواپیمای جهان احتمالا چندماه دیگر نخستین پرواز آزمایشی خود را انجام می دهد. این هواپیما که براساس ایده پل آلن (یکی از موسسان مایکروسافت) ساخته شده دارای دو کابین خلبان، ۲۸ چرخ و ۶ موتور جامبوجت ۷۴۷ است. همچنین بال های این هواپیما به اندازه یک زمین فوتبال است.

به تدریج از این هواپیما برای ارسال موشک های حامل ماهواره به فضا استفاده می شود. ای وسیله حتی می تواند یک هواپیمای سرنشین دار را به بخش بالایی اتمسفر زمین ببرد تا از آنجا به فضا برود.

اکنون آلن اعلام کرده پاییز امسال این هواپیما نخستین پرواز را انجام می دهد.

سیستم پرتاب هوایی این شرکت نیز جالب است. این سیستم بزرگترین هواپیمای جهان را به عنوان یک پلتفرم متحرک پرتاب استفاده می کند. این پلتفرم می تواند موشک حامل ماهواره را به مدار زمین ببرد. به گفته جین فلوید مدیر ارشد اجریی در استراتولانچ، این هواپیما می تواند هر گونه محموله ای را حمل کند و به این ترتیب ارسال ماهواره به فضا به سادگی رزرو بلیت هواپیما خواهد بود.

البته این شرکت مشغول ساخت موشک های مخصوص خود است که به وسیله این ابر هواپیما به فضا می روند.

این هواپیما چنان بزرگ است که می تواند چندماهواره یا محموله را حمل کند و نام رمزی آن Kraken است. به گفته مقامات شرکت هواپیمای مذکور نخستین پرواز عملی آن ۲۰۲۲ انجام می شود. هزینه ارسال ماهواره به فضا کمتر از ۳۰ میلیون دلار خواهد بود که کمتر از نصف قیمتی است که اسپیس ایکس دریافت می کند.