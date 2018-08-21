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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۹

اسماعیل هنیه:

تحقق آشتی ملی مستلزم لغو مجازات‌های تشکیلات خودگردان علیه غزه است

تحقق آشتی ملی مستلزم لغو مجازات‌های تشکیلات خودگردان علیه غزه است

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرد که تحقق آشتی ملی مستلزم لغو مجازات های تشکیلات خودگردان علیه نوارغزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی تأکید کرد: همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی که موجب تعقیب و بازداشت مبارزان مقاومت در کرانه باختری می‌شود، باید متوقف شود.

بر اساس این گزارش، وی در جریان خطبه های نماز عید قربان تصریح کرد: ما به سمت پایان محاصره ظالمانه باریکه غزه پیش می‌رویم و این نتیجه پایداری و مقاومت ملت فلسطین است.

هنیه همچنین اظهار داشت: بهبود اوضاع انسانی نوارغزه باید با تفاهم و اجماع ملی فلسطینیان و حمایت کشورهای عربی انجام گیرد و نباید هیچ بهای سیاسی داشته باشد و ما تاکید می‌کنیم که بهترین ضامن و برگه قدرت، مقاومت است.

وی گفت: تحقق آشتی ملی مستلزم لغو مجازات‌های تشکیلات خودگردان علیه غزه است

کد مطلب 4380679

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