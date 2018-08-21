به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی تأکید کرد: همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی که موجب تعقیب و بازداشت مبارزان مقاومت در کرانه باختری میشود، باید متوقف شود.
بر اساس این گزارش، وی در جریان خطبه های نماز عید قربان تصریح کرد: ما به سمت پایان محاصره ظالمانه باریکه غزه پیش میرویم و این نتیجه پایداری و مقاومت ملت فلسطین است.
هنیه همچنین اظهار داشت: بهبود اوضاع انسانی نوارغزه باید با تفاهم و اجماع ملی فلسطینیان و حمایت کشورهای عربی انجام گیرد و نباید هیچ بهای سیاسی داشته باشد و ما تاکید میکنیم که بهترین ضامن و برگه قدرت، مقاومت است.
وی گفت: تحقق آشتی ملی مستلزم لغو مجازاتهای تشکیلات خودگردان علیه غزه است
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