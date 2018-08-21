نماینده پارلمان آلمان ممنوع الورود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد، در حالی که «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان قرار است روز پنجشنبه به منظور دیدار با مقامات آذربایجان راهی باکو شود، دولت این کشور از ورود «آلبرت وایلر» نماینده تورینگن در پارلمان آلمان ممانعت به عمل آورد.

وایلر در گروه دوستی پارلمانی آلمان- گرجستان عضو است در خلال سال های 2014 تا 2016 میلادی به منطقه قره باغ سفر کرده است.

وزارت خارجه آلمان نیز در این باره مذاکراتی با سفیر آذربایجان در برلین انجام داده که تغییری در خواسته دولت باکو ایجاد نکرده است. وایلر ضمن ابراز نگرانی نسبت به ثبات و صلح در منطقه انصراف خود از این سفر را اعلام کرد.

در حالی که مقامات قره باغ خود را یک کشور مستقل می‌دانند، اما تاکنون هیچ کشوری این جمهوری خودخوانده را به رسمیت نشناخته‌است. سازمان ملل نیز هنوز این ناحیه را بخشی از خاک جمهوری آذربایجان می‌داند و در مکالمات رسمی و غیر رسمی در جهان هنگام نام بردن از این ناحیه یا رهبران آن، با لفظ «خودمختار» بیان می‌شود.