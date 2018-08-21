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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

رئیس کمیته امداد دیر خبر داد؛

خودکفایی ۳۸ خانوار زیر پوشش کمیته امداد شهرستان دیر

خودکفایی ۳۸ خانوار زیر پوشش کمیته امداد شهرستان دیر

بوشهر - رئیس کمیته امداد دیر از خودکفایی ۳۸ خانوار زیر پوشش این نهاد در سال جاری خبر داد.

مسلم انیژپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حرکت وگرایش امداد بسوی خوداتکایی وتوانمندسازی خانواده‌ها است اظهار داشت: کمیته امداد سازمانی نیست که مددجویان در آن بازنشسته شده و مستمری بگیر باشند بلکه این نهاد زمینه خودکفایی خانواده ها را فراهم می کند.

وی بحث اشتغال را از  دغدغه‌های مهم  برشمرد و گفت: کمیته امداد در راستای اشغالزایی و فراهم کردن زمینه‌های کسب و کار مددجویان قدم‌های بزرگی برداشته است.

رئیس کمیته امداد دیر با اعلام اینکه طبق آمار، سال گذشته، نزدیک به پنج هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد دیر هستند، افزود: از دو هزار و ۲۹۷ خانواری که حمایت می شوند هزار و۹۶۲ خانوار مستمری بگیر و بقیه از خدمات موردی امداد برخوردار می شوند.

وی از کاهش جامعه آماری کمیته امداد دیر در مرحله اول سال جاری خبر داد و عنوان کرد:با برنامه ریزی های صورت گرفته ۳۸ خانوار خودکفا شدند.

انیژ پور تأکید کرد: رویکرد توانمندسازی درکمیته امداد شهرستان دیر سرعت خوبی گرفته و هیچ خانواری را بدون دلیل از چرخه حمایتی خارج نمی کنیم.

کد مطلب 4380764

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