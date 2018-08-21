خودکفایی ۳۸ خانوار زیر پوشش کمیته امداد شهرستان دیر

مسلم انیژپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حرکت وگرایش امداد بسوی خوداتکایی وتوانمندسازی خانوادهها است اظهار داشت: کمیته امداد سازمانی نیست که مددجویان در آن بازنشسته شده و مستمری بگیر باشند بلکه این نهاد زمینه خودکفایی خانواده ها را فراهم می کند.
وی بحث اشتغال را از دغدغههای مهم برشمرد و گفت: کمیته امداد در راستای اشغالزایی و فراهم کردن زمینههای کسب و کار مددجویان قدمهای بزرگی برداشته است.
رئیس کمیته امداد دیر با اعلام اینکه طبق آمار، سال گذشته، نزدیک به پنج هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد دیر هستند، افزود: از دو هزار و ۲۹۷ خانواری که حمایت می شوند هزار و۹۶۲ خانوار مستمری بگیر و بقیه از خدمات موردی امداد برخوردار می شوند.
وی از کاهش جامعه آماری کمیته امداد دیر در مرحله اول سال جاری خبر داد و عنوان کرد:با برنامه ریزی های صورت گرفته ۳۸ خانوار خودکفا شدند.
انیژ پور تأکید کرد: رویکرد توانمندسازی درکمیته امداد شهرستان دیر سرعت خوبی گرفته و هیچ خانواری را بدون دلیل از چرخه حمایتی خارج نمی کنیم.
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