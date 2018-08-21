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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۶

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

برگزاری مراسم قرائت دعای پرفیض «عرفه» در ۱۰۰ نقطه لرستان

برگزاری مراسم قرائت دعای پرفیض «عرفه» در ۱۰۰ نقطه لرستان

خرم‌آباد- معاون اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری مراسم قرائت دعای پرفیض «عرفه» در ۱۰۰ نقطه این استان خبر داد.

حجت الاسلام احمد غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه در استان لرستان، اظهار داشت: این مراسم به صورت همزمان در ۱۰۰ نقطه استان لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بعداز ظهر امروز سه شنبه از ساعت ۱۵ مراسم آغاز می شود، عنوان کرد: اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی، مداحلی و ... را طی امروز در نقاط مختلف استان خواهیم داشت.

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به برگزاری این مراسم در مرکز استان، تصریح کرد: این مراسم در مصلای الغدیر خرم آباد از ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه آغاز می شود.

حجت الاسلام غلامی از پخش مستقیم مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه از صدا و سیمای مرکز لرستان خبر داد.

وی، گفت: وسیله ایاب و ذهاب در همه مناطقی که مانند همیشه مردم برای نماز جمعه حضور پیدا می کنند پیش بینی شده است.

کد مطلب 4380780

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