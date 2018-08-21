هدف تیم امید حضور در المپیک است/ از هیچ تیمی ترس و واهمه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی، در خصوص سومین دیدار تیم فوتبال امید ایران برابر میانمار در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی گفت: میانمار بازی جوانمردانه انجام نداد. زمانی که گل دوم از سوی تیم میانمار به ثمر رسید، بازیکن ما مصدوم بر روی زمین افتاده بود که کرانچار این موضوع را به کادر فنی و سرمربی تیم مقابل گوشزد کرد. بازی فوتبال باید در عین تلاش و جنگندگی، جوانمردانه نیز برگزار شود.

مدیر تیم فوتبال امید ایران افزود: خوشبختانه برنامه ریزی مسابقات به گونه ای بود که تیم هایی که در مسابقات آسیایی حضور داند در رقابتهای المپیک نیز شرکت می کنند. در واقع در در ۳۰ سال اخیر برای اولین بار تیم های شرکت کننده در بازیهای آسیایی به المپیک می روند. حضور تیم ها در رقابتهای آسیایی باعث می شود تا بازیکنان تجربه کسب کنند و کادر فنی تیم ها مشکلات و نقاط ضعف و قوت تیم خود را ارزیابی کنند. تیم فوتبال امید ایران با رده سنی زیر ۲۱ سال در این تورنمنت شرکت کرده که بدون شک می تواند با کسب تجربه در المپیک حضور خوبی داشته باشد.

مدیر تیم فوتبال امید ایران درباره انتقادات از تیم امید که گفته اند به باخت عادت کرده است تصریح کرد: در بعضی از مطالب که مطرح می شود، اعلام شده که بازیکنان به باخت عادت کرده اند و بی انگیزه هستند. بدون شک هیچی تیمی برای باخت به زمین مسابقه نمی رود. ما دو بازی تدارکاتی با عراق برگزار کردیم که حاصل آن یک برد و یک باخت بود. باخت زمانی اتفاق افتاد که ما چند بازیکن خود را در اختیار نداشته و باشگاهها دیرتر بازیکنان خود را به اردوی تیم ملی در عراق اعزام کردند.

وی ادامه داد: در بازی دوم با وجود تمامی بازیکنان مد نظر کادر فنی، بازی برابر تیم زیر ۲۳ ساله های عراق را بردیم. در دیدار با چین نیز ما فقط هدفمان کسب تجربه، آنالیز بازیکنان و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تیم بود که به این هدف رسیدیم. در مجموع در بازیهای تدارکاتی به هیچ عنوان ملاکمان نتیجه نیست.

استیلی در ادامه در خصوص دیدارهای مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی گفت: دو بازی پرفشار برابر عربستان و کره شمالی برگزار کردیم که حاصل آن یک تساوی و یک پیروزی بود. بازیکنان تیم با انگیزه و تلاش بالا به مصاف رقبای سرسخت خود رفتند و بهترین عملکرد را به دست آوردند. در بازی برابر میانمار نیز بر د و باخت برای ما مهم نبود. مهم بازی دادن بازیکنان ذخیره تیم بود که در این دیدار حضور داشتند.

وی ادامه داد: در معادلاتی که داشتیم به آن نتیجه مطلوب نرسیدیم. اگر به بنگلادش بخوریم خیلی بهتر بود یا به کره جنوبی؟ ما در این بازی از بازیکنانی که یک اخطاره بودند نیز استفاده نکرده تا استراحت کنند و کارت دیگری دریافت نکنند. فکر می کنم ایران تنها تیمی بود که از ۲۰ بازیکن خود در مرحله مقدماتی استفاده کرد. ما هدفمان این است که بازیکنان را همه جوره آماده کنیم و از هیچ تیمی ترس و واهمه نداریم. تیم زیر ۲۱ سال ایران در قالب تیم ملی فوتبال امید مصصم است که موفق شود.

سرپرست تیم فوتبال امید ایران در ادامه بیان کرد: ۴ سال گذشته بازیکنان پر ستاره ای در تیم حضور داشتند که در رده سنی زیر ۲۳ سال بودند و فقط می توانستند در بازیهای آسیایی حضور یابند نه در المپیک. حتی بازیکنان پرستاره کمکی نیز در تیم ملی امید حضور داشتند اما از دور مقدماتی صعود نکردیم. در صورتی که بعد از دومین بازی، ایران صعودش به مرحله بعدی بازیها قطعی شد. باخت برابر میانمار چیزی از ارزش های بازیکنان ما را کم نمی کند.

وی گفت: با هدف حضوری موفق در المپیک، به این بازیها آمده ایم و به هدفمان فکر می کنیم. از تمامی مسئولین و کارشناسان و مربیان تشکر می کنم که از این تیم حمایت می کنند. ما به حمایت همه خانواده فوتبال و مردم عزیز ایران نیاز داریم تا به هدف خود برسیم. در این میان شاید مشکلاتی وجود داشته باشد اما با پشتیبانی همه جانبه بدون شک می توانیم به خواسته خود برسیم.

مدیر تیم فوتبال امید ادامه داد: فدراسیون فوتبال، رئیس و دبیرکل و دیگر مسئولین مرتبا با ما در تماس هستند و در صورت بروز مشکل و یا کمبودی، بلافاصله مشکلات ما را حل و از ما حمایتهای لازم را انجام میدهند. ما از هدفمان غافل نمی شویم و سعی می کنیم بازی به بازی بهتر شویم.

استیلی خاطرنشان کرد: مقابل کره شمالی فوتبالی بازی کردیم که هیچ موقعیتی نصیبشان نشد. امیدوارم مقابل کره جنوبی نیز بهترین بازی را انجام دهیم و به دلیل اینکه بازی حذفی است، آماده می شویم تا به مرحله بعدی صعود کنیم.

وی در پایان درباره بازیکن مصدوم تیم گفت: جبیره آسیب دیده و تمرین نمی کند. اما در مجموع شرایط تیمی خوبی داریم و با انگیزه برای دیدار برابر کره جنوبی آماده می شویم.