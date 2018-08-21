آزمون دانشنامه دندانپزشکی ۵ شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی سی و چهارمین دوره آزمون دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی دوشنبه ۵ شهریور ۹۷ و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۶ تا ۸ شهریور ۹۷ برگزار می شود.

داوطلبان واجد شرایط دوره دستیاری که طبق مقررات در این آزمون ثبت نام کرده اند می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۳ شهریور از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

آزمون کتبی سی و چهارمین دوره آزمون دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از انرژی اتمی برگزار می شود.