برائت از مشرکان دستور صریح قرآن و بیان محکم پیامبران الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید قاضی عسکر در مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات، با بیان فلسفه این مراسم گفت: بیزاری و برائت از مشرکین و قطع پیوند با آنها نص صریح قرآن کریم است.

وی افزود: در آیات مختلف قرآن کریم علاوه برنکوهش مشرکان و بیان عاقبت شوم آنها و ضرورت عدم ارتباط گیری با آنها، بر مقابله جدی با مشرکان وکافران تاکید و مطالب صریحی بیان شده است.

امیرالحاج ایران با تاکید براینکه این وظیفه فقط وظیفه حجاج ایرانی نبوده است که از مشرکان و کفار بیزاری جویند،گفت: آحاد حجاج ازسراسرجهان نیزموظفند نسبت به مشرکان و کافران و رفتار آنها موضع بگیرند و با آنها مقابله کنند.

حجت الاسلام قاضی عسکر با اشاره به آیات ابتدایی سوره توبه، تاکید کرد این سوره بیزاری جستن ازمشرکان را وظیفه همیشگی و به عنوان یک فراخوان ازجانب رسول خدا برای همه مسلمانان دانسته است.

وی بهترین و کارآمدترین شکل اعلام برائت را همین موسم حج عنوان کرد و گفت: از آغاز هم اعلام برائت به دستور پیامبر(ص) و توسط امیرمومنان بوده است.

قاضی عسکر با اشاره به آیه ۸۲ سوره مائده گفت: طبق این آیه مشرکان شدیدترین دشمنان مسلمین هستند و امروز هم درعرصه بین المللی سرسختی آنها در برابر جبهه اسلام بخوبی مشهود است.

وی افزود: خداوند با بیان اینکه حضرت نوح نبی نیز در زمان خود مردم را به بیزاری جستن از مشرکان توصیه می کرد، افزود: حضرت ابراهیم خلیل هم با شاهد گرفتن خدا و مردم از مشرکان بیزاری می جست.

امیرالحاج ایران اعلام بیزاری را مقطعی ندانست و گفت: این اعلام بیزاری همیشگی است و این یعنی شما حاجیان هم باید از ابراهیم خلیل درس بگیرید و دشمنی با مشرکان را به عنوان درس این سفر معنوی باخود ببرید .

قاضی عسکر به آیه ۴۱ سوره یونس اشاره کرد و گفت: بیزاری از دشمنان خدا و مشرکان در آیات قرآن فراوان آمده و به عنوان یک اصل مسلم دینی به ما اثبات می کند که باید با کفار سرستیز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برائت از مشرکان دستوری قرآنی است، افزود: نباید ما را به بدعت متهم کنند ما پیروان ابراهیم خلیل و حضرت محمد مصطفی (ص) هستیم و براساس فراخوان قرآن انجام وظیفه می کنیم.

نماینده مقام معظم رهبری درحج با ذکر آیه وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِیءٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ ۙ وَرَسُولُهُ اظهارداشت: این فراخوان قرآن است و ما هم حج ابراهیمی انجام می دهیم و بنابراین باید از ابراهیم خلیل پیروی کنیم.

وی همچنین با اشاره به آیه ۲۱۶ سوره شعراء گفت: نمی شود انسان مسلمان با اعمال مجرمانه و خائنانه کنار بیاید.

قاضی عسکر دربیان فلسفه بیزاری جستن از دشمنان به روایت حضرت رضا (ع) اشاره کرد و گفت: امام رضا (ع) درپاسخ به مامون عباسی گفت: محبت نسبت به دوستان خدا واجب است و نفرت و دشمنی با دشمنان خداهم امری واجب است و این نشان می دهد که امام به ما یاد دادند که برائت به عنوان اصل واجب شرعی است.

امیرالحاج ایران از قول امام صادق (ع) گفت: ایمان به خدا هرگز حاصل نمی شود مگر با برائت از دشمنان خدا.

وی تاکید کرد: ما نیز به پیروی از انبیاء الهی و تاسی از امامان خود آمده ایم در سرزمین منا از مشرکان برائت جوییم.

حجت الاسلام قاضی عسکر به متن دعای عرفه هم اشاره ای داشت و گفت: امروز و در روزعرفه می خوانیم که از بت ها اعلام برائت کنیم.

وی بت بزرگ زمان را امریکای جنایتکار خواند و گفت: آمریکا با جداکردن فرزندان خردسال از مادران شان و حبس کردن آنان درقفس و نیز کشتارمردم فلسطین نشان داده درهر کجای دنیا که جنایتی وجود داشته باشد ردپای او درآن جنایت دیده می شود.

سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه مولاعلی (ع) هم در روز دهم ذیحجه در رمی جمره عقبه با قرائت ۱۳ آیه از سوره توبه، برائت خود را از مشرکین اعلام کرد، افزود: درعصر ماهم اعلام برائت از مشرکین را امام خمینی (ره) مردی ازسلاله پیغمبر، مرجعی بزرگ و مجتهدی نستوه اعلام کرد و فرمود حج بی وحدت ، حج بی روح و بی برائت از کفر وشرک، حج نیست و این برائت باید درموسم حج انجام بشود.

قاضی عسکر با اعلام دوستی با همه کشورهای اسلامی گفت: ما دست برادری به طرف همه کشورهای اسلامی درازمی کنیم و آرزومند وحدت امت اسلامی و اعلام دشمنی و بیزاری از رفتار و کردار دشمنان دین و قرآن هستیم.