۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱:۱۳

بارش باران در حرم امام رضا(ع)

مشهد- صحن و سرای حرم مطهر امام رضا(ع) را در این فیلم و شب بارانی مشاهده میکنید.

دریافت 46 MB
کد خبر 6689437

