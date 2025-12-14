تصادف در محور نقده موجب فوت ۲ نفر شد

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکشنبه وقوع تصادف یک دستگاه پژو پارس با نیسان وانت در نقده، بعد از سهراهی و نرسیده به شیخ احمد، مقابل حسنلو به مرکز فوریتهای پزشکی اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. متأسفانه در این سانحه ۲ نفر در صحنه جان باختند و ۳ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.
رضازاده با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به ایمنی در محورهای برونشهری، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
