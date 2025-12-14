  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱:۵۰

تصادف در محور نقده موجب فوت ۲ نفر شد

تصادف در محور نقده موجب فوت ۲ نفر شد

ارومیه- رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در اثر وقوع تصادف در محور نقده دو نفر جان خود را از دست دادند

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکشنبه وقوع تصادف یک دستگاه پژو پارس با نیسان وانت در نقده، بعد از سه‌راهی و نرسیده به شیخ احمد، مقابل حسنلو به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. متأسفانه در این سانحه ۲ نفر در صحنه جان باختند و ۳ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

رضازاده با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به ایمنی در محورهای برون‌شهری، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

کد خبر 6689445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها