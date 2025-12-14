به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور نخستین هشدار سطح قرمز از تشدید فعالیت سامانه بارشی در چهار استان کشور خبر داد و گفت: از روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) تا جمعه (۲۸ آذر) در استان‌های کرمان، یزد، هرمزگان و بوشهر رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف، در مناطق مستعد بارش تگرگ، مه آلودگی، کاهش دید و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی در تشریح اثرات این مخاطره‌جوی اعلام کرد که بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، رعدوبرق و تگرگ، آب‌گرفتگی معابر به‌صورت گسترده، انسداد راه‌ها و احتمال تخریب پل‌ها، اختلال جدی در سفرهای بین‌شهری و داخل‌شهری، انسداد مسیرهای مواصلاتی مناطق سردسیر در اثر بارش برف، تعطیلی فعالیت‌های عمرانی، باغی و زراعی، خسارت به برخی زیرساخت‌ها مانند خطوط انتقال برق و غیره، تخریب تأسیسات و سازه‌های واقع شده در حریم و بستر رودخانه‌ها، تخریب سازه‌های موقت و سبک در اثر وزش باد شدید و اختلال در سفرهای هوایی از جمله پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی است.

بر همین اساس، این سازمان نسبت به خودداری از توقف و تردد در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، لایروبی و بازگشایی کانال‌ها و آبروهای درون‌شهری و برون‌شهری، آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امدادرسان، بازگشایی و پاک‌سازی دهانه پل‌ها، پرهیز از سفرهای برون‌شهری غیرضروری، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، تخلیه و خروج شهروندان از تفرجگاه‌ها و سکونتگاه‌های واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها، مدیریت و حفاظت از اراضی کشاورزی، خودداری دامداران و عشایر از تردد و استقرار در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها، آمادگی شهرداری‌ها، راهدارها و سازمان‌های امدادی برای رفع آب گرفتی و در مناطق سردسیر و کوهستانی برف‌روبی و بازگشایی محورهای ارتباطی تأکید و توصیه کرد.

ششمین هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای کشاورزان صادر شد

سازمان هواشناسی کشور در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی، با صدور ششمین هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: از امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر) تا روز جمعه (۲۸ آذر)، برف یا باران در نواحی گرمسیر، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد، تگرگ و پدیده مه در بخش‌هایی از کشور پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس هشدار سطح نارنجی برای بخش کشاورزی، مناطق تحت تأثیر این سامانه به شرح زیر است؛

یک شنبه، ۲۳ آذر: گیلان، گلستان، مازندران، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی هرمزگان، جنوب کرمان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان

دوشنبه ۲۴ آذر: جنوب سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، فارس، هرمزگان، غرب کرمان، جنوب اصفهان

سه شنبه، ۲۵ آذر: سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، فارس، هرمزگان، کرمان، بوشهر، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، لرستان، چهارمحال بختیاری، جنوب اصفهان، گیلان، یزد، خوزستان، اردبیل، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، غرب استان‌های کردستان و کرمانشاه‌

چهارشنبه ۲۶ آذر: کرمان، بوشهر، هرمزگان، فارس، اردبیل، گیلان، گلستان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، زنجان، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، شمال کردستان، قم، مرکزی، همدان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان

پنجشنبه ۲۷ آذر: کرمان، بوشهر، هرمزگان، فارس، گیلان، مازندران، نیمه جنوبی ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، اصفهان، همدان، لرستان، مرکزی، قم، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، زنجان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران‌

جمعه ۲۸ آذر: فارس، هرمزگان، کرمان، بوشهر، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، یزد، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، همدان، مرکزی، قم، نیمه شمالی زنجان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران‌

اطلاعیه سازمان هواشناسی اثر این مخاطره را خسارت به محصولات کشاورزی اعلام کرده، بر همین اساس به زارعان و باغداران زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع با توجه به بارش‌ها، عدم انجام آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی با توجه به وقوع بارش‌ها، رنگ‌آمیزی تنه درختان با رنگ سفید جهت حفاظت از آفتاب سوختگی ناشی از پوشش برف به‌ویژه در شیب‌های جنوبی و آفتاب‌گیر، انجام آبیاری در خاک‌های شور بعد از وقوع باران یا برف به منظور آبشویی شوری از محیط ریشه و تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف به ویژه مرکبات توصیه شده است.

همچنین پرورش دهندگان قارچ، گلخانه‌داران و انبارداران را نسبت به تهویه، تنظیم دما و تأمین سوخت سالن‌ها با توجه به کاهش دما و وقوع برف، کنترل دما و رطوبت انبارها با توجه به افزایش رطوبت جهت جلوگیری از خسارت بیماری‌های قارچی و بسته نگه‌داشتن دریچه‌های گلخانه‌ها هنگام کاهش دما و بارش توصیه کرده است.

طبق این اطلاعیه به مرغداران و دامداران نیز توصیه شده که تهویه، تنظیم دما و تأمین سوخت سالن‌ها با توجه به کاهش دما، عدم استفاده از آب باران برای دام‌ها، تهیه خوراک پر انرژی برای دام‌ها با توجه به کاهش دما و جلوگیری از نفوذ هوای سرد و روان آب به داخل سالن‌ها را مد نظر قرار دهند.

صاحبان استخرهای پرورش ماهی نیز به پاکسازی، تنظیم و کنترل دریچه‌های ورودی و خروجی آب استخرها، جلوگیری از ورود آب گل‌آلود به استخرها با توجه به حجم بالای روان آب و سیلابی شدن رودخانه‌ها و عدم کوددهی به استخرهای پرورش ماهی گرم‌آبی، کاهش غذادهی به میزان نصف نرمال به دلیل ابرناکی و کاهش دما توجه کنند. خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها با توجه به وقوع بارش‌ها، عایق‌بندی و محافظت از کندوها در مقابل بارش، کاهش دما و وزش باد، تغذیه کمکی کلونی‌ها جهت زمستان‌گذرانی و عدم چرای دام در مراتع و انتقال دام‌ها به مکان سرپوشیده هنگام وقوع بارش را در نظر گیرند.

برای نگهداری از ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی نیز تخلیه آب و جمع‌آوری لوله‌ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر و استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین‌آلات کشاورزی و محافظت از ادوات کشاورزی با توجه به روند کاهشی دما و آغاز بارش‌ها توصیه شده است.

صدور هشدار نارنجی هواشناسی؛ تشدید بارش‌ها، تگرگ و کاهش محسوس دما تا جمعه

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی دیگری از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد و اعلام کرد: از امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر) تا روز جمعه (۲۸ آذر)، بارش برف و باران در نواحی گرمسیر به‌صورت باران همراه با رعد و برق، وزش باد شدید موقت، وقوع تگرگ در نقاط مستعد، پدیده مه و کاهش محسوس دما در مناطق مختلف کشور پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس هشدار شماره شصت‌وسه سطح نارنجی هواشناسی، مناطق تحت تأثیر این سامانه به شرح زیر است؛

یک شنبه، ۲۳ آذر: گیلان، مازندران، نیمه شرقی هرمزگان، جنوب کرمان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان

دوشنبه ۲۴ آذر: بوشهر، فارس، هرمزگان، غرب کرمان

سه شنبه، ۲۵ آذر: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، جنوب اصفهان، گیلان، اردبیل، غرب مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، غرب استان‌های کردستان و کرمانشاه‌

چهارشنبه ۲۶ آذر: اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، شمال کردستان، نیمه جنوبی استان‌های قم، مرکزی و همدان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان

پنجشنبه ۲۷ آذر: گیلان، مازندران، نیمه جنوبی ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، اصفهان، همدان، لرستان، مرکزی، قم، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، زنجان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران

جمعه ۲۸ آذر: گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، یزد، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، همدان، مرکزی، قم، نیمه شمالی زنجان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران

اثر این مخاطره جوی اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر به سبب بارش برف، احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، صاعقه، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی است.

در این شرایط جوی پرهیز از سفرهای غیر ضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در گردنه‌های سردسیر، آمادگی شهرداری‌ها برای برف‌روبی معابر شهری مناطق سردسیر، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها و کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی توصیه شده است.