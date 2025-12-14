به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غلامی از لغو کلیه مرخصیها و مأموریتها دولتی تا پایان فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار قرمز هواشناسی خبر داد و گفت: به همه فرمانداران، دهیاران و بخشداران اعلام شده است تا همه را از این هشدار باخبر کنند و جلسات مدیریت بحران را برگزار کنند.
وی با بیان اینکه استان فارس هماکنون در وضعیت نارنجی است، افزود: صدور هشدار قرمز به این معناست که آسیب و خسارت محتمل است و لذا همه دستگاهها باید در آمادگی کامل باشند و تا پایینترین ردههای اطلاعاتی خود اعلام کنند تا کسی از این هشدار بی اطلاع نماند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به اینکه شیوههای آمادگی نیز باید به مردم اعلام شود، گفت: باید این شرایط به طور کامل مدیریت شود تا احتمال آسیب و خسارت به حداقل برسد.
غلامی گفت: برای شهرستانهای لامرد و مهر بارش ۱۸۰ میلیمتر پیشبینی شده است و لذا این شهرستانها در وضعیت ویژهتری قرار گرفتهاند، همچنین برای شهرستانهای برفگیری چون سپیدان و ارتفاعات شرایط ویژه و اضطراری اعلام شده است.
وی ادامه داد: نیاز است از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی نیز در کنار دستگاههای اجرایی استفاده شود تا برکات این سامانه به تلخی تبدیل نشود.
مدیرکل بحران استانداری فارس در پایان از شهروندان خواست تا از سفرهای غیر ضرور بپرهیزند و هنگام بارش از تجمع در کنار رودخانهها و مسیلها خودداری کنند، همچنین هموطنانی که قصد سفر به استان فارس دارند، در صورت امکان این سفر را به تعویق بیندازند.
