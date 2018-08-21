۱۵ همایش آسیب های اجتماعی امسال در آذربایجان غربی برگزار می شود

حجت الاسلام رامین خورنژاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همایش در تمامی شهرهای استان و در آستانه ماه محرم برگزار می شود اظهارداشت: در این همایش مداحان، اقشار تاثیرگذار جامعه و ستایشگران با موضوعات روز در زمینه آسیب های اجتماعی بحث و تبادل نظر می کنند.

وی با بیان اینکه در هر کدام از این همایش ها ۶۰ الی ۷۰ نفر شرکت خواهند داشت عنوان کرد: سال گذشته ۴۳ کارگاه آموزشی در زمینه آسیب های اجتماعی برگزار شد که این تعداد امسال به ۵۰ مورد افزایش می یابد.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه در قالب این طرح روحانیون با حضور بین مردم مناطق حاشیه ای و کارگاه های آموزشی به بیان دیدگاه و نظرات و راهکارهای لازم در این خصوص می پردازند گفت: همچنین در این کارگاه های آموزشی نسبت به پاسخگویی مسائل و مشکلات شرعی و دینی مردم اقدام می‌شود.

وی توسعه زیرساخت‌های دینی و مذهبی در مناطق حاشیه‌نشین را از دیگر عوامل موثر در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق عنوان و بیان داشت: برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن کریم و معارف، همچنین اجرای کارگاه های آموزشی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مناطق حاشیه ‌نشین استان موثر باشد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این همایش بسته فرهنگی شامل کتب مربوطه، نرم افزار و جزوه های آموزشی به شرکت کنندگان اهدا می شود.

حجت الاسلام حسینی ماه محرم و صفر را یک فرصت خوب برای ترویج و تبلیغ دین در جامعه یاد کرد و افزود: در این راستا باید نهایت استفاده را از ماه محرم کرد.

وی فلسفه قیام حضرت امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و افزود: توجه به این موضوع مهم می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را به حداقل کاهش دهد.