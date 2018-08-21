  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

فعالیت همه کشتارگاه‌های دام لرستان در روز عید قربان

فعالیت همه کشتارگاه‌های دام لرستان در روز عید قربان

خرم‌آباد- رئیس اداره نظارت و بهداشت دامپزشکی لرستان از فعالیت همه کشتارگاه‌های دام این استان در روز عید قربان خبر داد.

مصطفی زبردست در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با تاکید بر اینکه در روز عید قربان همه کشتارگاههای دام در لرستان فعال هستند، اظهار داشت: در این راستا هماهنگی های لازم در سطح شهرستان های استان انجام شده است.

وی با اشاره به انجام عملیات نظارت بهداشتی توسط بازرسین بهداشتی دامپزشکی استان در کشتارگاههای دام، عنوان کرد: توصیه به مردم این بوده، با توجه به اینکه در فصل گرم سال هستیم و خطر شیوع بیماری های ویروسی و مشترک بین انسان و دام در این فصل وجود دارد به طور حتم نذورات خود را در کشتارگاهها کشتار کنند.

رئیس اداره نظارت و بهداشت دامپزشکی لرستان، گفت: در کشتارگاهها عملیات نظارت بر روی لاشه دام انجام می گیرد.

کد مطلب 4380818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها