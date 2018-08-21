مصطفی زبردست در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با تاکید بر اینکه در روز عید قربان همه کشتارگاههای دام در لرستان فعال هستند، اظهار داشت: در این راستا هماهنگی های لازم در سطح شهرستان های استان انجام شده است.

وی با اشاره به انجام عملیات نظارت بهداشتی توسط بازرسین بهداشتی دامپزشکی استان در کشتارگاههای دام، عنوان کرد: توصیه به مردم این بوده، با توجه به اینکه در فصل گرم سال هستیم و خطر شیوع بیماری های ویروسی و مشترک بین انسان و دام در این فصل وجود دارد به طور حتم نذورات خود را در کشتارگاهها کشتار کنند.

رئیس اداره نظارت و بهداشت دامپزشکی لرستان، گفت: در کشتارگاهها عملیات نظارت بر روی لاشه دام انجام می گیرد.