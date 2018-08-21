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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

طوفان سیستان ۹۵ نفر را روانه بیمارستان کرد

طوفان سیستان ۹۵ نفر را روانه بیمارستان کرد

زاهدان - مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: ۹۵ نفر از مردم منطقه سیستان به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از طوفان گرد و خاک راهی مراکز درمانی شدند.

عبدالرحمن شهنوازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ساعت۲۳ شب گذشته (۲۹ مرداد ماه) تا صبح امروز (۳۰ مردادماه) در شهرستان های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز ۹۵ نفربه دلیل مشکلات تنفسی ناشی از طوفان گرد و خاک راهی مراکز درمانی و بیمارستان شدند.

وی افزود: پس از تماس با سامانه ۱۱۵ اورژانس بلافاصله نیروهای اورژانس جهت اقدامات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: از  این ۹۵ نفر مصدوم  ۶۸ نفر پس از مراجعه درمان و ترخیص و ۲۷ نفر نیز در بیمارستان بستری شدند.

وی با اشاره به تعطیلی امروز ادارات ۵ شهرستان شمال سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به میزان غلظت ذرات معلق هوا از مردم منطقه سیستان به ویژه بیماران، سالمندان و کودکان خواهشمندیم در این مدت از تردد های غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. 

کد مطلب 4380823

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