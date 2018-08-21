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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

آب شرب روستاهای «کهریزک» وصل شد

آب شرب روستاهای «کهریزک» وصل شد

ری- آب شرب برخی از روستاهای بخش کهریزک پس از آن که چندین ساعت قطع بود، وصل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از روستاهای بخش کهریزک، از توابع شهرستان ری برای چندین ساعت با قطعی آب مواجه شدند.

این قطعی به دلیل خروج یک حلقه چاه آب شرب در مجتمع آب رسانی امام خمینی (ره) بود.

اما هم اکنون گزارش های رسیده از این مناطق حکایت از وصل شدن آب شرب در این روستاها دارد.

بخشدار کهریزک در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به محض اطلاع از این موضوع در محل حاضر شدم، عوامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ری نیز در محل حضور داشتند و از نزدیک در جریان مشکلات بوجود آمده قرار گرفتند.

حسین توکلی کجانی ادامه داد: نقص چاه آب شرب در مجتمع آب رسانی امام خمینی (ره) اکنون رفع و آب شرب تمامی روستاهای بخش کهریزک وصل شده است.

کد مطلب 4380856

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