حجتالاسلام حامد احمدپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای فرهنگی مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در شهرری اظهار کرد: اربعین امسال با سالهای گذشته متفاوت است و با تأکید بر شعار راهبردی «مِثْلُ لا یُبایعُ مِثْلَه» و رویکردی حماسی برگزار میشود.
وی افزود: امسال علاوه بر خدمترسانی مواکب، تونل فرهنگی بزرگی در مسیر پیادهروی پیشبینی شده است تا ایستگاههای مسیر، افزون بر ارائه خدمات، به پایگاههای روایتگری، آگاهیبخشی و جهاد تبیین تبدیل شوند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری با اشاره به طراحی برنامههای محتوایی برای گروههای مختلف سنی و اجتماعی گفت: برای مادران، کودکان، بانوان و نوجوانان برنامههای معرفتی و فرهنگی ویژهای تدارک دیده شده است.
احمدپور با بیان اینکه بیش از ۴۰ نماز جماعت در طول مسیر پیادهروی اقامه خواهد شد، تصریح کرد: همچنین مواکبی با نام شهدای مقاومت و با محوریت روایتگری بصری و تبیین فرهنگ مقاومت در کنار مواکب شهرستان ری به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: اربعین پس از سالها به بلوغ قابل توجهی در حوزه خدمترسانی رسیده و وجه تمایز مراسم امسال، پررنگتر شدن برنامههای فرهنگی است؛ حرکتی که با مشارکت مردم شکل گرفته و دستگاههای اجرایی نیز در حوزههای زیرساختی و امنیتی از آن پشتیبانی میکنند.
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