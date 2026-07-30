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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

بیش از ۴۰ نماز جماعت در مسیر جاماندگان اربعین ری اقامه می‌شود

بیش از ۴۰ نماز جماعت در مسیر جاماندگان اربعین ری اقامه می‌شود

ری- رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری از برگزاری نماز جماعت در بیش از ۴۰ نقطه مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین خبر داد.

حجت‌الاسلام حامد احمدپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های فرهنگی مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرری اظهار کرد: اربعین امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و با تأکید بر شعار راهبردی «مِثْلُ لا یُبایعُ مِثْلَه» و رویکردی حماسی برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال علاوه بر خدمت‌رسانی مواکب، تونل فرهنگی بزرگی در مسیر پیاده‌روی پیش‌بینی شده است تا ایستگاه‌های مسیر، افزون بر ارائه خدمات، به پایگاه‌های روایتگری، آگاهی‌بخشی و جهاد تبیین تبدیل شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری با اشاره به طراحی برنامه‌های محتوایی برای گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی گفت: برای مادران، کودکان، بانوان و نوجوانان برنامه‌های معرفتی و فرهنگی ویژه‌ای تدارک دیده شده است.

احمدپور با بیان اینکه بیش از ۴۰ نماز جماعت در طول مسیر پیاده‌روی اقامه خواهد شد، تصریح کرد: همچنین مواکبی با نام شهدای مقاومت و با محوریت روایتگری بصری و تبیین فرهنگ مقاومت در کنار مواکب شهرستان ری به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: اربعین پس از سال‌ها به بلوغ قابل توجهی در حوزه خدمت‌رسانی رسیده و وجه تمایز مراسم امسال، پررنگ‌تر شدن برنامه‌های فرهنگی است؛ حرکتی که با مشارکت مردم شکل گرفته و دستگاه‌های اجرایی نیز در حوزه‌های زیرساختی و امنیتی از آن پشتیبانی می‌کنند.

کد مطلب 6903527

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