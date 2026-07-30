حجت‌الاسلام حامد احمدپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های فرهنگی مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرری اظهار کرد: اربعین امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و با تأکید بر شعار راهبردی «مِثْلُ لا یُبایعُ مِثْلَه» و رویکردی حماسی برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال علاوه بر خدمت‌رسانی مواکب، تونل فرهنگی بزرگی در مسیر پیاده‌روی پیش‌بینی شده است تا ایستگاه‌های مسیر، افزون بر ارائه خدمات، به پایگاه‌های روایتگری، آگاهی‌بخشی و جهاد تبیین تبدیل شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری با اشاره به طراحی برنامه‌های محتوایی برای گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی گفت: برای مادران، کودکان، بانوان و نوجوانان برنامه‌های معرفتی و فرهنگی ویژه‌ای تدارک دیده شده است.

احمدپور با بیان اینکه بیش از ۴۰ نماز جماعت در طول مسیر پیاده‌روی اقامه خواهد شد، تصریح کرد: همچنین مواکبی با نام شهدای مقاومت و با محوریت روایتگری بصری و تبیین فرهنگ مقاومت در کنار مواکب شهرستان ری به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: اربعین پس از سال‌ها به بلوغ قابل توجهی در حوزه خدمت‌رسانی رسیده و وجه تمایز مراسم امسال، پررنگ‌تر شدن برنامه‌های فرهنگی است؛ حرکتی که با مشارکت مردم شکل گرفته و دستگاه‌های اجرایی نیز در حوزه‌های زیرساختی و امنیتی از آن پشتیبانی می‌کنند.