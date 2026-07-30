محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید میدانی از پروژههای عمرانی روستاهای رحمتآباد و خمپیچ، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای روستایی و تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و این پروژهها با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و افزایش سطح خدماترسانی در حال اجرا هستند.
وی با اشاره به پروژه لولهگذاری شبکه آب آشامیدنی روستای رحمتآباد افزود: این طرح نقش مهمی در تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان منطقه دارد و اجرای آن باید با رعایت کامل استانداردهای فنی و در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد.
فرماندار خوانسار بیان کرد: آمادهسازی زمین چمن مصنوعی رحمتآباد نیز با مشارکت خیرین، همکاری بنیاد مسکن، دهیاری رحمتآباد و پیگیری فرمانداری در حال انجام است و تلاش میکنیم با رفع موانع موجود، این مجموعه ورزشی هرچه سریعتر در اختیار جوانان و نوجوانان روستا قرار گیرد.
توسلی ادامه داد: تکمیل طرحهای عمرانی روستاها، بهویژه پروژههای مرتبط با تأمین آب، راههای ارتباطی و فضاهای ورزشی، گامی مؤثر در افزایش رفاه روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندگاری جمعیت و تحقق توسعه متوازن در مناطق روستایی است.
وی با اشاره به بررسی وضعیت خط لوله انتقال آب روستای خمپیچ، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند با استفاده از حداکثر ظرفیت و هماهنگی لازم، موانع اجرایی پروژهها را برطرف کرده و زمینه بهرهبرداری کامل از این طرحها را در سریعترین زمان ممکن فراهم کنند.
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