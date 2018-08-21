نتایج کنکور دکتری ۹۷ هفته آینده اعلام می شود

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۰۶ داوطلب در آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کردند که از این تعداد، ۱۸۷ هزار و ۸۲۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند.

وی گفت: اسامی پذیرفته شدگانی که از میان داوطلبان آزمون دکتری مجاز به انتخاب رشته شدند، پس از کسب حد نصاب لازم، مراحل مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و... دانشگاه ها را با موفقیت به پایان رساندند، اعلام می شود.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: نتایج نهایی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ هفته آینده (هفته اول شهریورماه ۹۷) منتشر می شود.

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ روز چهارم اسفندماه ۹۶ در ۱۱۷ حوزه امتحانی در ۵۵ شهر کشور برگزار شد.