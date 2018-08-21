لزوم استفاده از ظرفیت دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، آیتالله علی شیخ موحد با اشاره به راهبرد و سیاست مدرسهمحوری حوزههای علمیه خواهران گفت: مدرسه محوری طرح و عنوان بسیار خوبی است که در صورت اجرا تاثیرات و برکات بسیار زیادی خواهد داشت اما بدون تردید این طرح نیز مانند تمام طرحهای دیگر نیاز به مقدمات و پیشنیازهایی دارد و تا زمانی که این مقدمات نباشد، مدرسهمحوری معنا پیدا نمیکند.
وی با اشاره به نیازها و مقدمات تحقق مدیریت مدرسه محور در حوزههای علمیه خواهران افزود: نخستین و مهمترین مسئله در مدرسهمحوری، انتخاب مدیر توانمند، آگاه به شرایط زمان و دارای سعه صدر است بنابراین برای تحقق این امر باید توجه ویژهای به مدیران مدارس علمیه خواهران داشته باشیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران فارس ادامه داد: انتخاب طلبه نیز در تحقق مدرسه محوری اهمیت بسیار زیادی دارد بنابراین در پذیرش و گزینش طلاب باید دقت شود.
موحد با بیان اینکه باید در پذیرش طلاب، بهگزینی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: نظارت به طلاب به ویژه در سالهای ابتدایی مهم است تا طلاب در آینده بتوانند در جذب افراد موثر بوده و به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی بپردازند.
وی با تاکید بر توجه به دانشآموختگان حوزههای علمیه خواهران گفت: طلاب پس از فارغالتحصیلی نباید از حوزه جدا شوند بلکه باید همواره با حوزه ارتباط داشته باشند، مرکز مدیریت نیز باید اطلاعات کاملی از دانشآموختگان داشته باشد تا براساس توانایی و تخصصی که دارند، از ظرفیت دانشآموختگان استفاده کند.
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