به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم بزرگداشت ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی اظهار داشت: صنعت دفاعی عقبه و عمق راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از طرف دیگر، ضامن حفظ استقلال و عزت ملی و نماد ملی خودباوری ملت ایران است.



وی ادامه داد: با توجه به تحولات عمیق و گسترده در عرصه بین الملی، شاهد رقابت های بسیار شدیدی بین قدرت ها هستیم که کانون آن منطقه غرب آسیا و مرکز آن کشور ماست.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران گفت: ما بخواهیم یا نخواهیم باید آماده مقابله با بازی های دشمنان و نقش‌آفرینی در منطقه باشیم و نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم؛ در زمان جنگ جهانی دوم خواستیم بی‌طرف باشیم، اما به دلیل عدم آمادگی وارد بازی قدرت ابرقدرت ها شدیم و ایران اشغال شد.



امیر حاتمی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی در موقعیتی هستیم که نمی‌توانیم نقش متناسب خود را بازی کنیم و از فرصت ها استفاده کنیم، در حالی که دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند این فرصت ها را از ما بگیرند.

وزیر دفاع با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران گفت: ما بخواهیم یا نخواهیم باید آماده مقابله با بازی های دشمنان و نقش آفرینی در منطقه باشیم و نمی توانیم بی تفاوت باشیم، در زمان جنگ جهانی دوم خواستیم بی طرف باشیم و به دلیل عدم آمادگی وارد بازی قدرت ابرقدرت ها شدیم و ایران اشغال شد.



وی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی در موقعیتی هستیم که نمی توانیم نقش متناسب خود را بازی کنیم و از فرصت ها استفاده کنیم، در حالی که دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می کنند این فرصت ها را از ما بگیرند.

امیر حاتمی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران که دشمنان قسم خورده هستند تلاش می کنند که فرصت ها را از دست ما خارج کنند، اظهار داشت: آمریکایی‌ها تلاش گسترده‌ای دارند که ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ما را دچار فرسایش کنند، حتی آنها می‌خواهند با ایجاد خطوط پر هزینه انرژی در اطراف کشور ما فرصت‌های ما را تحت‌الشعاع قرار دهند اما با درایت رهبر معظم انقلاب و دولتمردان امروز ما توانسته ایم قدرت نظامی آنها را بی اعتبار کنیم و امروز کسی حرف از جنگ و تهدید نظامی نمی زند.



وزیر دفاع گفت: امروز آنچه که مورد نیاز دفاعی کشور است را می توانیم خودمان تامین کنیم، البته بدون این که در دامن مسابقه تسلیحاتی گرفتار شویم.



وی با بیان اینکه به سمت استفاده از فناوری های نوین و دیپلماسی دفاعی حرکت می‌کنیم، گفت: تلاش کرده‌ایم در چارچوب نیازها و اولویت ها بخش دفاعی خود را تقویت کنیم، البته این کار را با کمترین هزینه انجام می‌دهیم و حتی هزینه بخش دفاعی ما از کشورهای کوچکتر از ما نیز کمتر است.



امیر حاتمی افزود: هواپیمایی که امروز رونمایی شد علاوه بر اینکه خودش بخشی از نیازهای ما را تامین می کند، از این طریق هواپیماهایی که در گذشته داشتیم را نیز می توانیم به روز کنیم.



وزیر دفاع گفت: در حوزه پدافند هوایی نیز دستاوردهایی را داشته ایم و توپی که امروز مشاهده شد، به سامانه نقطه زن ضد کروز ارتقا یافته و یکی از دستاوردهای دفاعی در حوزه پدافندی محسوب می شود.



وی در پایان تاکید کرد : در سال ۹۷ این تلاش را داشته‌ایم که از حدود ۶۰۰ تحقیق در حال اجرا، طرح های اولویت‌دار آنها را انتخاب و جداسازی کنیم و ان شاءالله در سال آینده کارهای جدیدی را ارائه خواهیم کرد.