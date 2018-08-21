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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

هفته پنجم لیگ برتر؛

رونمایی صنعت نفت از یک مهاجم برزیلی مقابل پرسپولیس

رونمایی صنعت نفت از یک مهاجم برزیلی مقابل پرسپولیس

سرمربی پرتغالی صنعت نفت امیدوار است تا در بازی مقابل پرسپولیس بتواند از مهاجم برزیلی و تازه به خدمت گرفته‌اش استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت به تازگی یک مهاجم برزیلی به اسم «بالوتلی» به خدمت گرفته که سرمربی پرتغالی این تیم امیدوار است در بازی مقابل پرسپولیس بتواند از او استفاده کند.

مسئولین باشگاه صنعت نفت در پی گرفتن ITC این مهاجم هستند تا هفته پنجم و مقابل پرسپولیس از او استفاده کنند. این مهاجم پیش از پیوستن به تیم صنعت نفت در تیم بوسان کره جنوبی بازی می کرده و کارنامه قابل قبولی دارد.

دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت و پرسپولیس از هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۲۰:۱۵ روز پنجشنبه اول شهریور در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود. 

کد مطلب 4381005

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