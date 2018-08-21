بازیکنان تیم فوتبال امید برای شکست دادن کره جنوبی هم قسم شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم فوتبال امید صبح امروز بعد از بازی روز گذشته مقابل میانمار یک جلسه تمرین کرد. در ابتدای تمرین زلاتو کرانچار سرمربی تیم، حمید استیلی، مدیر تیم و کادر فنی در مورد اتفاقات بازی گذشته مقابل میانمار صحبت کردند و با بازیکنان در مورد این دیدار و مسابقه بعدی به گفت‌وگو پرداختند.

بعد از صحبت‌هایی که صورت گرفت، بازیکنان برای رویارویی با کره جنوبی که از بازیکنان زیر ۲۳ سال استفاده می‌کند و ۳ بازیکن بالای ۲۳ سال از جمله ستاره تیم خود در تاتنهام را به همراه دارد، هم‌قسم شدند تا بتوانند در این دیدار هم عملکرد خوبی داشته باشند و به مرحله بعد صعود کنند.

پیش از این قرار بود تمرین امروز تعطیل باشد، ولی کادر فنی با تغییر برنامه، یک جلسه تمرین درنظر گرفت. بازیکنانی که دیروز تمرین کرده بودند به ریکاوری پرداختند اما بازیکنان ذخیره تمرینات جدی‌ای را پشت سر گذاشتند.

تمرین تیم امید به مدت یک ساعت طول کشید و بازیکنان ساعت ۱۲:۴۰ دقیقه به کار خود پایان دادند.

* اعضای تیم امید ساعت ۱۲ فردا به شهر چیکارا برمی‌گردند و در هتل کالکشن مستقر می‌شوند.