به گزارش خبرنگار مهر، فرشته طهماسبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از مشارکت بیش از ۱۵ هزار نفر در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی و برگزاری آئین اختتامیه این جشنواره در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به استقبال پرشور مردم لرستان از برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، اظهار داشت: مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم استان لرستان در جشنواره کتابخوانی رضوی نشانگر ارادت مردم استان نسبت به ائمه اطهار و به ویژه امام رضا(ع) است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان، رشد چشمگیر تعداد شرکت کنندگان جشنواره کتابخوانی رضوی امسال در استان به نسبت سنوات گذشته را یادآور شد و عنوان کرد: بر طبق آمار موجود در مجموع ۱۵ هزار و ۷۳۳ نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی امسال شرکت کردند که از این تعداد هفت هزار و ۴۲۸ نفر در بخش مکتوب و هشت هزار و ۳۰۵ نفر در بخش الکترونیک مسابقه مشارکت داشتند.

طهماسبی، هدف از برگزاری این جشنواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی و انجام فعالیت های فرهنگی مرتبط با سیره ائمه معصومین(ع) و به ویژه حضرت ثامن الحجج(ع) برشمرد و ایجاد شور و شوق کتاب خوانی در میان آحاد مختلف مردم استان و آشنایی هر چه بیشتر مخاطبین کتابخانه های عمومی با فرهنگ منور رضوی را از مهمترین دستاوردهای برگزاری این جشنواره در استان دانست.

وی از زحمات تمامی کارکنان و کتابداران کتابخانه های عمومی، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و خبرنگاران و اصحاب رسانه در برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان تشکر کرد و تصریح کرد: آئین اختتامیه این جشنواره با حضور مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی استان، کتابداران، اهالی فرهنگ، علاقمندان به حوزه کتاب و کتاب خوانی، خبرنگاران و همچنین برگزیدگان این جشنواره فرهنگی، سه شنبه ششم شهریور ساعت ۹ صبح در سالن همایش حوزه هنری استان لرستان برگزار می شود.