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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

مشارکت بیش‌از ۱۵ هزار لرستانی در هشتمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

مشارکت بیش‌از ۱۵ هزار لرستانی در هشتمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

خرم‌آباد- مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی لرستان از مشارکت بیش‌از ۱۵ هزار نفر از مردم این استان در هشتمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته طهماسبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از مشارکت بیش از ۱۵ هزار نفر در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی و برگزاری آئین اختتامیه این جشنواره در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به استقبال پرشور مردم لرستان از برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، اظهار داشت: مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم استان لرستان در جشنواره کتابخوانی رضوی نشانگر ارادت مردم استان نسبت به ائمه اطهار و به ویژه امام رضا(ع) است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان، رشد چشمگیر تعداد شرکت کنندگان جشنواره کتابخوانی رضوی امسال در استان به نسبت سنوات گذشته را یادآور شد و عنوان کرد: بر طبق آمار موجود در مجموع ۱۵ هزار و ۷۳۳ نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی امسال شرکت کردند که از این تعداد هفت هزار و ۴۲۸ نفر در بخش مکتوب و هشت هزار و ۳۰۵ نفر در بخش الکترونیک مسابقه مشارکت داشتند.

طهماسبی، هدف از برگزاری این جشنواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی و انجام فعالیت های فرهنگی مرتبط با سیره ائمه معصومین(ع) و به ویژه حضرت ثامن الحجج(ع) برشمرد و  ایجاد شور و شوق کتاب خوانی در میان آحاد مختلف مردم استان و آشنایی هر چه بیشتر مخاطبین کتابخانه های عمومی با فرهنگ منور رضوی را از مهمترین دستاوردهای برگزاری این جشنواره در استان دانست.

وی از زحمات تمامی کارکنان و کتابداران کتابخانه های عمومی، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و خبرنگاران و اصحاب رسانه در برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان تشکر کرد و تصریح کرد: آئین اختتامیه این جشنواره با حضور مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی استان، کتابداران، اهالی فرهنگ، علاقمندان به حوزه کتاب و کتاب خوانی، خبرنگاران و همچنین برگزیدگان این جشنواره فرهنگی، سه شنبه ششم شهریور ساعت ۹ صبح در سالن همایش حوزه هنری استان لرستان برگزار می شود.

کد مطلب 4381015

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