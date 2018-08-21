  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

دومین پیروزی تیم ملی والیبال ساحلی«ب» در مرحله مقدماتی

دومین پیروزی تیم ملی والیبال ساحلی«ب» در مرحله مقدماتی

ملی پوشان والیبال ساحلی در تیم «ب» ایران، امروز (سه شنبه) به دومین پیروزی در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی رسیدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم ملی والیبال ساحلی «ب» با ترکیب وکیلی و سالمی، امروز (سه شنبه) در دومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی مقابل تیم مالدیو قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد. ملی پوشان روز دوشنبه نیز با نتیجه ۲ بر صفر تایلند را مغلوب کردند.

نتایج ست شماری:
* ست نخست: ۲۱ بر ۱۱  به سود ایران
* ست دوم: ۲۱ بر ۱۷ به سود ایران

تیم ملی والیبال ساحلی «ب» در مرحله گروهی بازی‌ها با تیم‌های تایلند، مالدیو و قطر «ب» همگروه است و فردا در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف قطر می رود.

* برنامه تیم ملی ب(سالمی-وکیلی) در مرحله گروهی:
* ایران ب – قطر ب : ۳۱ مردادماه ساعت ۱۱:۳۰

هجدهمین دوره بازی های آسیایی از ۲۷ مرداد تا ۱۱ شهریور به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد و کاروان ورزشی ایران نیز با ۳۷۸ ورزشکار در این بازی ها حضور خواهد داشت.

کد مطلب 4381025
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها