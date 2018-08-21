دومین پیروزی تیم ملی والیبال ساحلی«ب» در مرحله مقدماتی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم ملی والیبال ساحلی «ب» با ترکیب وکیلی و سالمی، امروز (سه شنبه) در دومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی مقابل تیم مالدیو قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد. ملی پوشان روز دوشنبه نیز با نتیجه ۲ بر صفر تایلند را مغلوب کردند.

نتایج ست شماری:

* ست نخست: ۲۱ بر ۱۱ به سود ایران

* ست دوم: ۲۱ بر ۱۷ به سود ایران

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تیم ملی والیبال ساحلی «ب» در مرحله گروهی بازی‌ها با تیم‌های تایلند، مالدیو و قطر «ب» همگروه است و فردا در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف قطر می رود.

* برنامه تیم ملی ب(سالمی-وکیلی) در مرحله گروهی:

* ایران ب – قطر ب : ۳۱ مردادماه ساعت ۱۱:۳۰

هجدهمین دوره بازی های آسیایی از ۲۷ مرداد تا ۱۱ شهریور به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد و کاروان ورزشی ایران نیز با ۳۷۸ ورزشکار در این بازی ها حضور خواهد داشت.