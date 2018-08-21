آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به حجاج ایرانی اظهار داشت: شناخت نقشه دشمن برای ضربه زدن به اسلام و امت اسلامی در شرایط حاضر بر همه مسلمانان واجب است.

وی افزود: امروز دشمنان و در رأس آن‌ها آمریکا و صهیونیزم بین‌الملل، برای تضعیف اسلام و امت اسلامی، تاراج منافع مسلمانان و همچنین تحمیل تمدن غربی و تسلیم مسلمانان و استحاله درونی امت اسلامی، جنگ مذهبی و قومیتی و دامن زدن به شکاف درونی امت اسلامی را در دستور کار خود قرار داده اند.

آیت الله کعبی تصریح کرد: در مقابل، بازسازی امت اسلامی و تلاش برای اقتدار و پیشرفت آن، در گرو انسجام، همبستگی، هم افزایی و تعاون مشترک امت اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کارویژه حج در وحدت مسلمانان گفت: در جایی که باید این فریاد هم افزایی سر داده شود، در حج بیت الله الحرام است که خدا آن را به عنوان قیام امت اسلامی قرار داده است.

آیت الله کعبی در همین باره اظهارداشت: یکی از اهداف پایه ای حج، دشمن شناسی و مقابله با توطئه دشمنان است و حج می تواند از طریق تعامل آحاد امت اسلامی، دلها را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.