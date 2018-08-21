۱۷۶ بازرس بهداشتی در عید قربان بر ذبح شرعی نظارت می کنند

شهرام موحدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های بازرسی که متشکل از یک بازرس بهداشتی، دامپزشک و مسئول فنی است در ۵۹ مرکز مستقر و کارهای نظارت و بازرسی را انجام می دهند.

وی ادامه داد: هر ساله دامپزشکی در ایام نزدیک به عید قربان کمیته‌های ساماندهی کشتار را فعالسازی می کند و مراکزی را ذبح بهداشتی دام و همچنین خرید گوشت قربانی برای مردم را فراهم می سازد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه در سطح استان اصفهان ۱۹ مرکز برای ذبح شرعی و بهداشتی مشخص شده است، گفت: در شهرستان برخوار تعداد این مراکز به هشت مورد می رسد.

وی با بیان اینکه در روز عید قربان ۳۲ مرکز برای ذبح شرعی و بهداشتی دام مشخص شده است، افزود: حضور دامپزشکان و بازرسان بهداشتی گوشت در این مراکز به همراه ناظرین ذبح شرعی، سلامت دام قربانی و لاشه های استحصالی را تضمین می‌کند.

موحدی با اشاره به اینکه حدود هفت هزار و ۷۰۰ دام قربانی در سال گذشته مورد بازرسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این بازرسی‌ها بیش از ۱۵ لاشه به صورت کامل حذف و ۲۱۵ لاشه اصلاح شد که منجر به حذف مجموعا ۳۸۴ کیلوگرم گوشت استحصالی شد.

وی بیان داشت: همچنین حذف و اصلاح بیش از چهار هزار قلم آلایش خوراکی دامی، اهمیت اقدامات دامپزشکی و حساسیت نظارت های بهداشتی دامپزشکی را نشان می دهد که ورود این مقدار گوشت و فرآورده های آلوده به چرخه مصرف انسانی می توانست بهداشت و سلامت جامعه را به مخاطره اندازد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه کشتار دام‌های نذری در کشتارگاه ها و اماکن موقت کشتار اعلام شده سبب حفظ بهداشت و سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از بروز بیماری های خطرناک مثل تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، تب مالت و... می شود، تصریح کرد: مردم از مصرف گوشت تازه، آلایش نپخته یا نیم پز جداً خودداری کنند و گوشت تازه را به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در یخچال نگهداری کنند.