آزادگان پیام انقلاب را به اردوگاه های دشمن صادر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان دفاع مقدس به آغوش میهن اسلامی، همایش تجلیل از ۷۰ آزاده شهرقدسی برگزار شد.

ابوطالب آذربرا، رییس کمیسیون اجتماعی و ایثارگران شورای اسلامی شهر قدس طی سخنانی در این همایش اظهار داشت: آزادگان نماد مقاومت، ایثار و ایستادگی ملت ایران هستند و لازم است که همه افراد و اقشار جامعه در مقابل ۴۳ هزار آزاده سرافراز سر تعظیم فرود آوریم.

وی افزود: دوران اسارت دوران بسیار سختی بود ولی شما عزیزان در آن شرایط سخت پیام انقلاب را در اردوگاه ها به تمام دنیا صادر کردید لذا بر همه ما فرض است که قدردان فداکاری، استقامت و از خودگذشتگی شما باشیم چرا که امروز آزادگان ما باید در مدارس و دانشگاهها به دانش آموز و دانشجوی ما درس استقامت و پایداری بدهند.

رییس کمیسیون اجتماعی و ایثارگران شورای اسلامی شهر قدس با بیان اینکه لازم است که فرهنگ آزادگی و ارزش های ۸ سال دفاع مقدس به بهترین شکل ممکن به نسل جوان انتقال داده شود گفت: نسل جوانی که دوران جنگ و دفاع مقدس را لمس نکرده اند اگر بدانند چه از خودگذشتگی هایی در راه حفظ ایمان و انقلاب صورت گرفته است در حفظ و حراست این انقلاب بیشتر از پیش کوشا خواهند بود.