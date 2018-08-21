تهدیدات زیستی و بیولوژیکی از زمینه های جنگ نرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کریمی افزود: با توجه به هزینه کمتر تهدیدات زیستی از لحاظ تولید، تکثیر و قدرت اثرگذاری و گستره آثار سوء بیشتر، چنین گزینه ای برای دشمنان گزینه مطلوبی به شمار می رود.

وی اظهار داشت: کسب آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدات زیستی و بیولوژیک از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و برگزاری رزمایش توان بازدارندگی ما را در مقابله با آن تهدیدات افزایش خواهد داد و این رزمایش ها باعث ایجاد هماهنگی بیشتر دستگاه ها در مقابله با بحران می شود.

کریمی ادامه داد: مقدمات رزمایش از دو سال قبل فراهم شده و مقرر بود که سال گذشته اجرا شود اما بنا به دلایلی با وجود کسب آمادگی لازم عملیاتی نشد.

وی اضافه کرد: امسال بحث اجرای رزمایش با اخذ مجوزهای لازم از سازمان پدافند غیرعامل کشور و تایید استاندار مقرر است در نیمه اول آبان ماه جاری اجرایی شود.

کریمی با اشاره به اهمیت برگزاری رزمایش برای مقابله با بحران های احتمالی پیش رو، گفت: امروز با توجه به هزینه های سنگینی که جنگ های سخت از لحاظ مادی و تلفات انسانی در پی دارند، ماهیتشان به جنگ نرم تغییر یافته است.

وی، هدف از برگزاری جلسه مزبور را ایجاد هماهنگی و بررسی راهکارهای اجرای بهتر رزمایش زیستی در سطح استان که شهرهای تبریز، مرند و سراب را شامل می شود، بیان کرد.