رونمایی از اولین تیزر «دوچ» به همراه موسیقی فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، عبد آتشانی آهنگساز فیلم «دوچ» به کارگردانی امیر مشهدی‌عباس با اشاره به روند ساخت موسیقی این فیلم گفت: من قبل از آغاز فیلمبرداری، فیلمنامه فیلم را خوانده بودم و به داستان فیلم علاقه‌مند شدم و در جریان فیلمبرداری نیز درباره موسیقی فیلم با کارگردان گفتگو کردم.

وی ادامه داد: من علاقه خاصی به سازهای ایرانی و به‌ویژه موسیقی نواحی دارم و با توجه به فضای فیلم «دوچ» برای ساخت موسیقی این فیلم توجه جدی به موسیقی فولکور داشتیم. فیلم «دوچ» در منطقه مازندران ساخته شده است و تلاش کردیم که بخش‌هایی از موسیقی مازندران نیز در فیلم شنیده شود.

آتشانی توضیح داد: برای ساخت موسیقی این فیلم به دیدار هنرمندان موسیقی اصلی مازندران همچون آقای داداش‌پور و چند نفر از موسیقیدانان این منطقه رفته و مشورت‌هایی با آنها انجام دادم.

آهنگساز فیلم «دوچ» در پایان گفت: در ساخت موسیقی این فیلم هشت نوازنده همکاری کردند و از آنجایی که این فیلم یک قصه انسانی و لطیف را تعریف می‌کند ما در ساخت موسیقی علاوه بر استفاده از سازهای مختلف از آواها نیز استفاده کردیم که این آواها ریشه در موسیقی اصیل و فولکور ایرانی دارد.

فیلم سینمایی «دوچ» به کارگردانی امیر مشهدی‌عباس و با حضور ثریا قاسمی، کوروش سلیمانی، شیوا خسرومهر، سروش جمشیدی، کوروش زارعی، حسین عباسی، عباس ابوالحسنی، محمدامین احمدی و امیرمحمد محمدی ساخته شده است.

تهیه کنندگی فیلم «دوچ» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی انجام شده و اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم کودک اصفهان است.