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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

رونمایی از اولین تیزر «دوچ» به همراه موسیقی فیلم

رونمایی از اولین تیزر «دوچ» به همراه موسیقی فیلم

اولین تیزر فیلم سینمایی «دوچ» به کارگردانی امیر مشهدی‌عباس همراه با بخش‌هایی از موسیقی فیلم منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، عبد آتشانی آهنگساز فیلم «دوچ» به کارگردانی امیر مشهدی‌عباس با اشاره به روند ساخت موسیقی این فیلم گفت: من قبل از آغاز فیلمبرداری، فیلمنامه فیلم را خوانده بودم و به داستان فیلم علاقه‌مند شدم و در جریان فیلمبرداری نیز درباره موسیقی فیلم با کارگردان گفتگو کردم.

وی ادامه داد: من علاقه خاصی به سازهای ایرانی و به‌ویژه موسیقی نواحی دارم و با توجه به فضای فیلم «دوچ» برای ساخت موسیقی این فیلم توجه جدی به موسیقی فولکور داشتیم. فیلم «دوچ» در منطقه مازندران ساخته شده است و تلاش کردیم که بخش‌هایی از موسیقی مازندران نیز در فیلم شنیده شود.

آتشانی توضیح داد: برای ساخت موسیقی این فیلم به دیدار هنرمندان موسیقی اصلی مازندران همچون آقای داداش‌پور و چند نفر از موسیقیدانان این منطقه رفته و مشورت‌هایی با آنها انجام دادم.

آهنگساز فیلم «دوچ» در پایان گفت: در ساخت موسیقی این فیلم هشت نوازنده همکاری کردند و از آنجایی که این فیلم یک قصه انسانی و لطیف را تعریف می‌کند ما در ساخت موسیقی علاوه بر استفاده از سازهای مختلف از آواها نیز استفاده کردیم که این آواها ریشه در موسیقی اصیل و فولکور ایرانی دارد.

فیلم سینمایی «دوچ» به کارگردانی امیر مشهدی‌عباس و با حضور ثریا قاسمی، کوروش سلیمانی، شیوا خسرومهر، سروش جمشیدی، کوروش زارعی، حسین عباسی، عباس ابوالحسنی، محمدامین احمدی و امیرمحمد محمدی ساخته شده است.

تهیه کنندگی فیلم «دوچ» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی انجام شده و اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم کودک اصفهان است.

کد مطلب 4381188
زهرا منصوری

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