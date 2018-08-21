افتتاح ۱۸۱ پروژه همزمان با هفته دولت در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر سه‌شنبه در مصاحبه با خبرنگاران که در آستانه هفته دولت در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: طی هفته دولت ۱۸۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷۱ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: در سال ۹۴ همزمان با هفته دولت ۲۲۱ پروژه با میزان اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان افتتاح و در دهه فجر نیز ۷۶ پروژه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد که در مجموع ۲۹۷ پروژه با میزان اعتبار ۷۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ افتتاح شد.

استاندار قم عنوان کرد: در سال ۹۵ نیز طی هفته دولت ۱۸۱ پروژه با اعتبار ۳۵۵ میلیارد تومان و در دهه فجر ۳۴ پروژه با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان افتتاح شد که در مجموع طی سال ۹۵ تعداد ۲۲۰ پروژه افتتاح شده است.

وی در ادامه افزود: در سال ۹۶ نیز همزمان با هفته دولت ۲۰۴ پروژه با اعتبار ۴۵۱ میلیارد تومان افتتاح شد و همچنین در دهه فجر سال گذشته نیز ۱۴۶ پروژه با اعتبار ۴۹۲ میلیارد تومان افتتاح و راه‌اندازی شد.

استاندار قم ادامه داد: در مجموع ۳۵۰ پروژه با اعتبار ۹۴۳ میلیارد تومان در سال ۹۶ در استان قم افتتاح شده است.

صادقی همچنین با اشاره به مجموع پروژه‌های افتتاح شده طی سه سال خدمت خود در قم تصریح کرد: ۸۶۷ پروژه طی سه سال گذشته با اعتبار ۲ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان با تلاش دولت در استان قم افتتاح شده است.

عده‌ای منافع گروهی را بر منافع نظام و ملی ترجیح داده‌اند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشار و تنگناهای مالی که اخیراً بر مردم تحمیل شده است، افزود: فشارهای مالی که امروز بر مردم تحمیل می‌شود از سوی دشمنان و برای رسیدن به اهدافی است که از گذشته در پی آن بودند.

استاندار قم در این باره ادامه داد: مردم همان‌طور که شرایط تحمیلی گذشته را با همدلی پشت سر گذاشتند اکنون نیز با درایت و برنامه‌های درست این شرایط حساس را پشت سر می‌گذارند.

وی ابراز داشت: عده‌ای که در داخل کشور منافع گروهی را بر منافع نظام و ملی ترجیح داده‌اند و شرایط دشوار اقتصادی را بر مردم تحمیل کرده‌اند بدانند پا بر این حیطه نباید بگذارند و هزینه‌های گزاف بر ما تحمیل نکنند.

صادقی ادامه داد: دشمن از همین خلأهای موجود در داخل کشور سوء استفاده می‌کند اما ما باید با کمک یکدیگر در جهت جلوگیری از توطئه‌های دشمن عمل کنیم.

استاندار قم اظهار کرد: خبرنگاران و رسانه‌ها در این مجال نقش مهمی دارند و می‌توانند در نشاط اجتماعی و پرهیز از تنگناهای موجود نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.