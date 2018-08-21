به‌ گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر رییس جمهوری به قزاقستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، در فضای مجازی موجی از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش سهم ایران از دریای خزر به راه افتاد. تصور کاربران بر این بود که قرار است تکلیف تقسیم‌بندی دریای خزر میان پنج کشور حوزه خزر در این اجلاس مشخص شود. البته با وجود آنکه دستگاه دیپلماسی تاکید کرده است که موضوع تقسیم بندی خزر فعلا مطرح نیست، موج ایجاد شده پس از اتمام اجلاس همچنان باقی است و گمانه‌زنی‌ها ادامه دارد.

این قسمت از برنامه «۳۶۰ درجه» ضمن بررسی این موضوع به ارایه تاریخچه‌ای از این مساله پرداخته است و با تمام شبهات و شایعات پاسخ می‌دهد.

«۳۶۰ درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژه‌های مهم جامعه در طول یک هفته تهیه و تولید می‌شود.

«۳۶۰ درجه» با تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدهادی نعمت‌اللهی، جمعه هر هفته ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.