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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

پخش «کیف انگلیسی» از امروز در شبکه شما

پخش «کیف انگلیسی» از امروز در شبکه شما

سریال «کیف انگلیسی» به کارگردانی سیدضیاءالدین درّی از امروز ۳۰ مرداد ساعت ۱۸ از شبکه شما روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان ها، سریال «کیف انگلیسی» ساخته سیدضیاءالدین درّی در سال ۱۳۷۸ ساخته شده است.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: منصور ادیبان که تحصیل کرده رشته حقوق در فرانسه است، پس از شکست در رقابت‌های انتخاباتی مجلس، با حمایت مستانه دختری از طبقه رجال در انتخابات دوره بعدی مجلس پیروز می‌شود. وی تحت تاثیر مستانه با انگلیسی‌ها آشنا شده و از این رهگذر تغییرات اساسی در زندگی خصوصی و تفکرات قبلی‌اش پدید می آید و...

علی مصفا، لیلا حاتمی، محمدرضا شریفی نیا، سیروس گرجستانی، فرهاد اصلانی، صبا کمالی، قطب‌الدین صادقی، حسام نواب صفوی، جعفر بزرگی، منصور والامقام و رضا کیانیان از جمله بازیگران این سریال هستند.

کد مطلب 4381326
عطیه موذن

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