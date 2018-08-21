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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۰۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

گرایی: یک لحظه غافلگیر شدم و طلایم برنز شد

گرایی: یک لحظه غافلگیر شدم و طلایم برنز شد

ملی پوش کشتی ایران پس از کسب مدال برنز بازی های آسیایی گفت: یک لحظه غافلگیر شدم و نشد که دل مردم را با طلا شاد کنم اما قول می دهم در مسابقات جهانی جبران کنم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، محمدرضا گرایی پس از کسب مدال برنز وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی اظهار داشت: خداراشکر سطح بالایی سبک وزن بازی های آسیایی سطح بالایی داشت با توجه به قرعه سختی که داشتم دور اول یک ورزشکار سوریه ای را شکست دادم. دور دوم با کشتی گیر ازبک که در یک مصاف سخت توانستم او را شکست دهم.

وی افزود: با کشتی گیر قزاقستان در فن فیتو غافلگیر شدم و عقب افتادم هر چه تلاش کردم نتوانستم امتیازها را جبران کنم. من چندی قبل در مسابقات جایزه بزرگ مجارستان او را شکست داده بودم. اما قسمت نشد که طلا بگیرم.

ملی پوش کشتی ایران دلایل شکست بعد از پیروزی بر حریف نامدار ازبک خاطرنشان کرد: فاصله کشتی ها زیاد نبود. خوب سرد شدم و خوب هم کشتی را شروع کردم اما غافلگیر شدم. امیدوارم در مسابقات جهانی بتوانم جبران کنم و همه حریفان را شکست دهم.

کد مطلب 4381353

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