برپایی موکب مشترک توسط ۷ استان در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عسگری، عصر سه شنبه در نشست هماهنگی موکب های هفت استان عبوری از مرز مهران که در شبستان امامزاده عبدالله(س) گرگان برگزار شد اظهار کرد: موکب های اربعین امسال به صورت مردمی اداره می شود که به همین منظور هفت استان کشور برنامه برپایی موکب های اربعین را برای خدمات رسانی بهتر به زائران به صورت اشتراکی برگزار خواهند کرد.

وی افزود: سال گذشته ۱۲ موکب از گلستان به زائران اربعین حسینی خدمات رسانی کردند که با توجه به اشتراکی بودن این خدمات بین هفت استان کشور از جمله گلستان آمار دقیقی برای تعداد موکب های استان در این مراسم اعلام نشده است.

عسگری گفت: اجتماع اربعین حسینی یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی در دنیا است که هر ساله مشتاقان زیادی به جمع آن می پیوندند و همین مساله موجب شده با توجه به تعداد بالای زائران خدمات رسانی به آن ها از حساسیت بیشتری برخودار شود.

مدیرکل بقاع و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در این مراسم خدمات پزشکی، دارویی، فرهنگی، اسکان و پذیرایی برای زائران در نظر گرفته شده که برای بهبود بهتر رسیدگی هفت استان به صورت مشارکتی خدمات را ارائه می دهند تا کمبودی در خدمت رسانی زائران بوجود نیاید.

وی با اشاره به گزارش کمیته بازرسی و ارزش یابی سازمان اوقاف از موکب های سال گذشته اظهار کرد: ضعف مدیریتی، نابسامانی مواد اولیه، پایین بودن کیفیت خدمات، بهداشت محیط، نامساعد بودن موقعیت برخی اموکب ها و نداشتن برنامه توزیع غذا از جمله مشکلاتی بود که سال گذشته برای زائران رخ داد اما امسال با تدوین برنامه غذایی شفاف سازی منابع درآمدی، مصرفی و پیش بینی سرویس های بهداشتی مناسب از ناهماهنگی در ارائه خدمات جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: زائران اربیعن حسینی از مرزهای مهران، چزابه و شلمچه تردد خواهند کرد و با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده تا این هفت استان در محور مهران اقدام به برپایی موکب ها کنند.

به گفته عسگری استان های گیلان، گلستان، قم، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، سمنان و ایلام در مراسم خدمت راسانی به زائران مشارکت خواهند داشت.