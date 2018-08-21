۱۴ کشور در مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب خمین شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید امجدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در شهرستان خمین، اظهار کرد: برگزاری رویداد بزرگ ورزشی شطرنج در سطح بین المللی برای گرامیداشت فتوای تاریخی امام راحل در مورد شطرنج و در زادگاه و بیت تاریخی امام، مایه افتخار بوده و از اهمیت بسیار برخوردار است.

وی ادامه داد: مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب در سال جاری به لحاظ سطح داوری و حضور داوران بین المللی، حضور اساتید بزرگ و مربیان برجسته کشوری و همچنین میزبانی زادگاه امام راحل، از کیفیت مطلوب نسبت به سال گذشته برخوردار است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین بیان کرد: مسابقات بین المللی جام آفتاب جزو سومین تورنمنت های مهم در سطح کشور و در بازه زمانی محدود است.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال ۲۰۰ نفر از بازیکنان داخلی و خارجی از ۱۴ کشور در مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب در شهرستان خمین به رقابت بپردازند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین، افغانستان، هند، یونان، عراق، فیلیپین، ترکیه، سوریه و... را از جمله کشورهای شرکت کننده در دومین دور مسابقات بین المللی جام آفتاب در خمین عنوان کرد.

امجدی خاطر نشان کرد: همچنین در دومین دور از این مسابقات ۱۴ نفر از تیم ملی نابینایان کشور در قالب هفت بازیکن در بخش بانوان و هفت بازیکن در بخش آقایان اعلام حضور کرده اند.

وی ادامه داد: دومین دور مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب در دو جدول a و b برگزار می شود که تاکنون ۱۷ نفر از اساتید و بازیکنان ریتینگ های در سطح بالای دو هزار در جدول a و ۳۸ نفر در جدول b ثبت نام کرده اند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین با بیان اینکه هفت کمیته برای برگزاری این مسابقات در شهرستان خمین فعالیت می کنند، تصریح کرد: مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب در رده سنی آزاد و بدون هیچ محدودیت سنی برگزار می شود.

امجدی از اهداف مهم برگزاری مسابقات شطرنج جام آفتاب در شهرستان خمین را معرفی زادگاه بنیان گذار انقلاب در سطح ملی و بین المللی بیان کرد و افزود: اجرای برنامه های فرهنگی و گردشگری در حاشیه برگزاری دومین دور مسابقات بین المللی جام آفتاب خمین مد نظر قرار دارد.

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان خمین تصریح کرد: این مسابقات از سوم تا نهم شهریور ماه به روش سوییسی در بیت تاریخی امام راحل و با جایزه ۶۳۰ میلیون ریالی برگزار می شود.