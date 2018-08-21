به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: برنامه ای برای دیدار جداگانه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با نمایندگان طالبان در نشست ۴ سپتامبر در مسکو وجود ندارد.

این درحالیست که ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان دیروز دوشنبه اعلام کرد که کشورش انتظار دارد طالبان در نشست ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) درباره افغانستان در مسکو شرکت کند.

نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان ادامه داد: از طالبان برای شرکت در این مذاکرات دعوت می کنیم و آنها را نیز برای این کار نیز تشویق خواهیم کرد.

درهمین رابطه، طالبان امروز حضور خود در نشست مسکو را مورد تأئید قرار داد.