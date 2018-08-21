  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۰

در نشست ۴ سپتامبر در مسکو؛

زاخاروا: لاوروف مذاکره جداگانه‌ای با طالبان نخواهد داشت

زاخاروا: لاوروف مذاکره جداگانه‌ای با طالبان نخواهد داشت

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: لاوروف در نشست ۴ سپتامبر در مسکو مذاکره جداگانه‌ای با طالبان نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: برنامه ای برای دیدار جداگانه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با نمایندگان طالبان در نشست ۴ سپتامبر در مسکو وجود ندارد.

این درحالیست که ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان دیروز دوشنبه اعلام کرد که کشورش انتظار دارد طالبان در نشست ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) درباره افغانستان در مسکو شرکت کند.

نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان ادامه داد: از طالبان برای شرکت در این مذاکرات دعوت می کنیم و آنها را نیز برای این کار نیز تشویق خواهیم کرد.

درهمین رابطه، طالبان امروز حضور خود در نشست مسکو را مورد تأئید قرار داد.

کد مطلب 4381441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها