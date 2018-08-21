۴۴ پروژه در دهلران افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی موسوی روز سنه شنبه در جلسه شورای اداری دهلران از بهره برداری و کلنگ زنی ۴۴ پروژه در این شهرستان همزمان با هفته دولت خبرداد و گفت: برای این پروژه ها در مجموع اعتباری بالغ بر ۵۷۱ میلیارد ریال هزینه می شود.

وی افزود: در بحث اشتغال نیز ۵۷۰ طرح در حوزه های روستایی و فراگیر و مشاغل خانگی با تسهیلاتی بالغ بر۲۷۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۶۴۷ نفر انجام شده است و این فرصت فراهم است که بار ارائه طرح ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر را جذب کنیم.

موسوی تصریح کرد: پروژه چهار خطه کردن محور دهلران-اندیمشک از طریق بخش خصوصی و فاینانس انجام می شود و بزرگترین خدمت به مردم شهرستان،زائران عتبات عالیات و موجب توسعه پایدار شهرستان می شود.

وی عنوان کرد: زیرساخت های مرز چیلات با هزینه اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال در حال تکمیل شدن است.