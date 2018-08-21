به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار سردار عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان قم با وی، با بیان این که شما از تجربه کافی در مسئولیت فرماندهی در استان‌های دیگر برخوردار هستید، اظهار داشت: قم شهر علم، فقاهت، ولایت و مرجعیت بوده و عزیزانی که در قم مسئولیت دارند باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان این که خدمت در ناجا مقدس است، مسئولیت در استان قم را سنگین و با سایر استان‌های کشور متفاوت دانست و تصریح کرد: اینجا مرکز ثقل امام زمان(عج) و چشم دنیا به قم است.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان این که مردم دنیا نظام جمهوری اسلامی را نظامی دینی و اسلامی می‌دانند، گفت: دشمن قسم خورده، در کمین نظام ولایی و ارزش‌های انقلابی کشور بوده و باید همواره مراقب باشیم و انشاءالله با قابلیتی که در وجود شماست و از وظایفتان آگاه هستید در ایجاد نظم و انضباط موفق باشید.

وی گفت: سلام اینجانب را به سردار اشتری فرمانده محترم ناجا که شخصی لایق و دلسوز بوده و ایشان و مرحوم پدر بزرگوارشان را شاعر، اهل سخن و مداح اهل بیت(ع) از مدت‌ها قبل می‌شناختم برسانید و ما برای ایشان و همه همکارانشان دعا می‌کنیم.

فرمانده انتظامی استان قم نیز در این دیدار طی گزارشی گفت: خدمت در قم را توفیق می‌دانم و همواره مقید به خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حافظ ارزش‌های انقلاب و رهنودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مراجع معظم تقلید هستم.

سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به فضای معنوی استان قم، مأموریت در این استان را خاص و متفاوت از سایر استان‌ها دانست و اولویت مأموریت خود را در قم مبارزه و مقابله با مواد مخدر، مباحث اجتماعی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کاهش تصادفات فوتی برشمرد.