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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۵۶

تصادف در بنگلادش با ۱۱ کشته و ۱۰ خمی/حال برخی مجروحین وخیم است

تصادف در بنگلادش با ۱۱ کشته و ۱۰ خمی/حال برخی مجروحین وخیم است

در حادثه برخورد اتوبوس با مینی‌بوس در منطقه «نارسینگدی» بنگلادش ۱۱ مسافر کُشته و ۱۰ نفر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داکا تریبیون، در سانحه برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک مینی‌بوس در منطقه «نارسینگدی» (Narsingdi) بنگلادش ۱۱ مسافر جان باخته و ۱۰ نفر نیز زخمی شدند.

جواد محمود از مامورن کلانتری منطقه بلابو بنگلادش در این خصوص اعلام کرد: در سانحه منطقه نارسینگدی، ۸ نفر از مسافران مینی بوس در محل حادثه و ۳ نفر دیگر هم در بیمارستان جان باختند.

وی در ادامه افزود: راننده اتوبوس از مسیر منحرف شده و پس از برخورد با یک اتومبیل ایستاد.

منابع بیمارستانی حال چند مسافر را وخیم گزارش کرده اند.

کد مطلب 4381499

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