صد و هفتادمین تجمع شبانه گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صد و هفتادمین تجمع شبانه مردم گرگان شامگاه دوشنبه ۲۶ مردادماه در میدان وحدت برگزار شد؛ تجمعی که این بار در شرایطی متفاوت و همزمان با وقوع آتش‌سوزی گسترده در محدوده میدان شهرداری گرگان برگزار شد.

آتش‌سوزی که از حوالی ساعت ۲۰ در ساختمان‌ها و مغازه‌های قدیمی اطراف میدان شهرداری آغاز شده بود، در فاصله‌ای نزدیک به محل برگزاری تجمع رخ داد و نیروهای آتش‌نشانی و امدادی را برای ساعت‌ها درگیر عملیات اطفای حریق کرد.

با وجود این حادثه، تجمع شبانه مردم گرگان طبق برنامه در میدان وحدت برگزار شد و حاضران در این برنامه حضور یافتند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان نیز اعلام کرده بود که وقوع حریق خللی در برگزاری اجتماع ایجاد نکرده و این برنامه طبق روال برگزار می‌شود.

این در حالی بود که نیروهای امدادی همزمان در محدوده میدان شهرداری مشغول مهار آتش بودند و تلاش می‌کردند از گسترش حریق به ساختمان‌های مجاور جلوگیری کنند.

برگزاری این تجمع در شرایطی که آتش‌نشانان و نیروهای امدادی در فاصله‌ای نه‌چندان دور در حال مدیریت حادثه بودند، شبی متفاوت را برای میدان وحدت گرگان رقم زد؛ تجمعی که بنا بر اعلام مسئولان، همچون شب‌های گذشته با حضور مردم برگزار شد.

آتش‌سوزی میدان شهرداری نیز در ادامه با تلاش نیروهای آتش‌نشانی مهار شد و گزارش‌های اولیه حاکی از نبود تلفات جانی در این حادثه است.