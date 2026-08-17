https://mehrnews.com/x3cQ2L ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6919718 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ حماسی آفرینی شبانه سلماسیها در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم انقلابی سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی برای حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 26 MB کد مطلب 6919718 کپی شد مطالب مرتبط حماسه آفرینی مردم انقلابی نکا صد و هفتادمین موج حضور بجنوردیها در میدان صد و هفتادمین قرار گرمهایها در خونخواهی رهبر شهید یکصد و هفتادمین شب تجمع حماسی مردم اردستان صد و هفتادمین تجمع شبانه گرگان برگزار شد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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