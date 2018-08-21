تصادف زنجیره ای در محور منجیل- رودبار/۴ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش طی تماس تلفنی با سامانه ۱۱۵ اورژانس گیلان از وقوع تصادف زنجیره ای در محور منجیل - رودبار اطلاع رسانی شد.

در این تصادف زنجیره ای ۱۴ خودرو در اتوبان منجیل - رودبار با یکدیگر برخورد کرده که براثر این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند.

رئیس اورژانس گیلان طی گفتگویی در این باره اظهار کرد: ساعتی پیش در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۱۵مبنی بر حادثه تصادف زنجیره ای ۱۴خودرو با همدیگر در کیلومتر ۶ منجیل -رودبار، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس از نزدیکترین شهرها به محل حادثه اعزام شدند.

پیمان اسدی افزود: بلافاصله بعد از حضور مأموران اورژانس و انجام اقدامات اولیه پزشکی برای حادثه دیدگان، ۴ مصدوم این حادثه توسط اورژانس به بیمارستان ولیعصر(عج) شهر رودبار منتقل شدند.