به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وُرلد نیوز، سئول و پیونگ یانگ تصمیم گرفتند تا پُست های نگهبانی در امتداد مرز مشترک میان دو کُره را تعطیل کنند.

بر اساس اعلام این رسانه، این اقدام با هدف تقویت اعتماد مشترک میان دو دشمن قدیمی صورت گرفته است.

در این راستا، منطقه صفر مرزی یا منطقه غیرنظامی که از پایان جنگ میان دو کشور (۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳)، کُره را به دو قمست جنوبی و شمالی تقسیم کرده است.

سونگ یونگ مو وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد که کشورش برای نشان دادن حسن نیت خود ده ها پُست نگهبانی در این منطقه را تعطیل می کند.

وی با اشاره به اینکه همسایه شمالی نیز اقدام مشابهی را انجام خواهد داد، تأکید کرد: این بدان معنی است که ما ابتدا از یک یا دو پُست نگهبانی خارج می شویم و سپس به تدریج وسعت این اقدام را گسترش می دهیم.

این در حالیست که مقامات دو کشور تا کنون مشخص نکرده اند که این پُست ها فقط قرار است تخلیه شوند یا اینکه به طور کلی برچیده خواهد شد.