۱۱۷ پروژه گردشگری در فارس فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب امیری عصر سه شنبه در نشست صمیمی رئیس سازمان میراث فرهنگی فارس با فعالان گردشگری بیان کرد: تا سال ۹۲ تعداد واحدهای اقامتی فارس ۶۲ واحد بوده که امروز به ۸۷ واحد رسیده و تخت های واحدها نیز به ۱۸ هزار تخت افزایش یافته است.

امیری بیان کرد: تا آخر سال ۱۲۰ اقامتگاه بوم گردی به بهره برداری می رسد.

رئیس میراث فرهنگی فارس با اشاره به اینکه ۱۴۰۰ راهنمای گردشگری در فارس وجود دارد، عنوان کرد: ۱۱۷ پروژه سرمایه گذاری در استان داریم که یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز حجم سرمایه گذاری این پروژه ها محسوب می شود.

امیری با اشاره به اینکه به مناسبت هفه دولت ۲۲ تاسیسات گردشگری نیز به بهره برداری می رسد، بیان کرد: در حوزه اشتغال فراگیر ۱۱۹۹ طرح در استان به تصویب رسیده که ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح ها در نظر گرفته شده است.