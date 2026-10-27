  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۶

طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش در اولویت حمایت‌های صنعتی

طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش در اولویت حمایت‌های صنعتی

شهرکرد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: طرح‌های صنعتی با محوریت تکمیل زنجیره‌های ارزش، رفع حلقه‌های مفقوده تولید و افزایش ارزش افزوده، در اولویت دریافت حمایت‌های صنعتی است.

حسن شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح‌های صنعتی مبتنی بر تکمیل زنجیره‌های ارزش و رفع حلقه‌های مفقوده تولید، در اولویت برای دریافت بسته‌های حمایتی و تشویقی وزارت صمت قرار دارند.

وی اظهار کرد: رویکرد بخش صمت، هدایت حمایت‌های دولتی به سمت طرح‌هایی است که ضمن تکمیل زنجیره‌های ارزش، به افزایش ارزش افزوده، تأمین نیاز داخل و توسعه ظرفیت‌های صادراتی کمک کنند.

شمسی پور گفت: حمایت‌هایی از جمله تسهیلات و مشوق‌های مرتبط با تأمین مالی و سایر ظرفیت‌های قانونی، باید متناسب با اولویت‌های صنعتی و نقش هر طرح در تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید هدف‌گذاری شود. طرح‌هایی که گلوگاه‌های تولید را برطرف کرده و پیوند میان حلقه‌های مختلف صنعت را تقویت کنند، می‌توانند از اولویت حمایتی برخوردار شوند.

شمسی پور با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام بیان کرد: تسریع در تکمیل طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند، می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت تولید، بخشی از نیازهای داخلی را تأمین و زمینه توسعه صادرات را فراهم کند.

مدیرکل صمت استان چهارمحال و بختیاری همچنین شناسایی و معرفی طرح‌های اثرگذار و متناسب با ظرفیت‌های هر استان را ضروری دانست و گفت: طرح‌های پیشنهادی باید با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای، نیازهای تولیدی و حلقه‌های مفقوده زنجیره‌های ارزش تدوین شوند تا منابع حمایتی به شکل هدفمند به کار گرفته شود.

کد مطلب 6991143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها