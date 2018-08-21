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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

محمدسیفی مدال برنز خود در مسابقات ووشو را قطعی کرد

محمدسیفی مدال برنز خود در مسابقات ووشو را قطعی کرد

عضو تیم ملی ووشو ایران با پیروزی برابر حریفی از لائوس و صعود به مرحله نیمه نهایی، مدال برنز خود در بازیهای آسیایی را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، محسن محمدسیفی در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۷۰- کیلوگرم ساندا، مقابل نماینده لائوس  قرار گرفت و در حالی که ۳۰ ثانیه از زمان مبارزه گذشته بود، ضربات محکمی را به حریف زد و او را به بیرون پرتاب کرد.

این اتفاق موجب مصدومیت ووشوکار لائوسی شد و او نتوانست به مبارزه ادامه بدهد تا محمدسیفی به یک برد آسان دست یابد و ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را مسجل کند.

پیش از این چهار ووشو کار دیگر ایران راهی مرحله نیمه نهایی شده بودند و قرار است روز چهارشنبه مبارزات خود را برگزار کنند.

کد مطلب 4381565
رضا خسروي

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