محمدسیفی مدال برنز خود در مسابقات ووشو را قطعی کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، محسن محمدسیفی در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۷۰- کیلوگرم ساندا، مقابل نماینده لائوس قرار گرفت و در حالی که ۳۰ ثانیه از زمان مبارزه گذشته بود، ضربات محکمی را به حریف زد و او را به بیرون پرتاب کرد.

این اتفاق موجب مصدومیت ووشوکار لائوسی شد و او نتوانست به مبارزه ادامه بدهد تا محمدسیفی به یک برد آسان دست یابد و ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را مسجل کند.

پیش از این چهار ووشو کار دیگر ایران راهی مرحله نیمه نهایی شده بودند و قرار است روز چهارشنبه مبارزات خود را برگزار کنند.