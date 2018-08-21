کمیته امداد قزوین نذورات مردم را در عید قربان جمع اوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فرهادی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با نتبریک فرارسیدن عید قربان گفت: با استقرار ۵۵ مرکز جمع آوری نذورات در زمان برگزاری مراسم دعای عرفه و۱۰۰ پایگاه جمع آوری نذورات در سطح استان در روز عید قربان کمک های مردمی جمع آوری می شود.

وی افزود: امسال ۱۰۰ پایگاه جمع آوری نذورات قربانی در سطح استان در روز عید قربان استقرار می یابد و ۱۴ مرکز نیکوکاری استان هم کار جمع آوری نذورات را انجام می دهند.

فرهادی تصریح کرد: پایگاهها به صورت ثابت و سیار در مراکز پرتردد شهر، میادین اصلی و محل های فروش دام مستقر می شوند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین از استقرار پایگاه جمع آوری نذورات قربانی در محل برگزاری دعای عرفه هم خبر داد و اظهارداشت: در استان ۵۵ مکان برگزاری دعای عرفه شناسایی شده و پایگاه جمع آوری نذورات در آن مستقر می شود.

وی تصریح کرد: همه افراد با هر توان مالی می تواند در طرح نذر قربانی شرکت کند و استقرار پایگاه های جمع آوری نذورات در محل های برگزاری دعای عرفه این امکان را برای مشارکت همه مردم فراهم کرده است.

فرهادی یادآورشد: سال گذشته حدود یک میلیارد تومان از محل نذورات و قربانی کردن مردم در عید قربان جمع آوری شد که ۲۰۰ میلیون تومان توسط خیرین، حدود ۲۵۰ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری و مابقی توسط موسسات خیریه و مساجد جمع آوری و بین نیازمندان توزیع شد.

وی گفت: امسال پیش بینی می کنیم بیش از دو میلیارد تومان نذورات قربانی جمع آوری شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین با اشاره به اجرای طرح قربانگاه در قزوین اظهارداشت: قربانگاه طرح جدیدی است که در قزوین در روز عید قربان اجرا خواهد شد و در این طرح پایگاهی در یکی از دامداری ها مطرح مستقر شده و از حجاج و خیرین دعوت می شود در عید قربان، نذر قربانی خود را در این محل انجام دهند تا پس از انجام قربانی، گوشت قربانی از خیرین تحویل گرفته شده و بسرعت در میان نیازمندان توزیع شود.

وی گفت: در این مکان سردخانه، قصابی و امکانات مورد نیاز برای قربانی کردن دام پیش بینی شده و فعالیتها با نظارت دامپزشکی انجام می شود و می توان کمک خیرین را تجمیع و نذورات قربانی را در همان روز میان افراد نیازمند توزیع کرد.

فرهادی اظهارداشت: ادارات و دفاتر کمیته امداد در روز عید قربان دایر بوده و آماده جمع آوری نذورات و کمک های مردمی است.

وی بیان کرد: مردم خیر می توانند با شماره گیری #۰۲۸*۸۸۷۷* در این کار خیر سهیم شوند.