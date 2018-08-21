بهزیستی قزوین آماده دریافت نذورات و کمکهای خیرین در عید قربان است

علیرضاوارثی مدیرکل بهزیستی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان گفت: بهزیستی استان هم برای دریافت و جمع آوری نذورات مردمی و توزیع آن میان نیازمندان برنامه هایی پیش بینی کرده که فردا اجرا می شود.

وی افزود: مردم نیکوکار می توانند گوشت قربانی و نذورات خود را علاوه بر پایگاه های بهزیستی به دفاتر و مراکز نیکوکاری این نهاد در سراسر استان قزوین تحویل دهند.

وارثی تصریح کرد: گوشت های قربانی دریافت شده از نیکوکاران پس از بسته بندی در اولین فرصت بین خانواده های نیازمند مناطق محروم، ایتام و زنان سرپرست خانوار توزیع می شود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآورشد: مردم سخاوتمند استان سال گذشته در روز عید سعید قربان مشارکت گسترده ای داشتند و امیدواریم امسال نیز بتوانیم با جمع آوری نذورات مردمی نیازهای اساسی تعدادی از خانوارهای تحت پوشش بهزیستی را برطرف کنیم.

وی اظهارداشت: بر اساس توصیه‌های دامپزشکی و رعایت مسائل بهداشتی از توزیع گوشت گرم ذبح ‌شده در همان روز خودداری و گوشت‌های اهدایی به مدت ۲۴ ساعت در یخچال یا سردخانه نگهداری و سپس در بین نیازمندان توزیع می‌شود.

وارثی گفت: اگر کسی نتواند گوسفند کامل نذر و قربانی کند با مشارکت چند نفر دیگر می تواند این کار را انجام دهد.

وی افزود: نیکوکاران استان می‌توانند برای اهداء نذورات نقدی در روز عید قربان و مشارکت در این سنت حسنه از طریق شماره حساب ۲۵۰۴۹۲۱۳۴۵۳۲۲۸۱ بهزیستی و یا شماره گیری کد دستوری #۱۴۰۰۰۰۹*۴*۷۳۳* تلفن همراه در این کار خیر مشارکت کنند.

وارثی بیان کرد: طرح احسان زائر به منظور جذب مشارکت حجاج برای یاری رساندن به نیازمندان انجام می شود و حجاج می توانند قبل از سفر یا پس از بازگشت به کشور، کمک های نقدی، غیرنقدی و قربانی خود را به دست نیازمندان واقعی و ایتام تحت حمایت بهزیستی برسانند.

وی اظهارداشت: تمام کمک های حجاج برای رفع مشکلات جامعه هدف سازمان بهزیستی، پرداخت هزینه های درمانی، تامین سبد غذایی و تهیه پوشاک بین خانواده های تحت حمایت هزینه می شود.