به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، روزنامه عبری زبان «اسرائیل هیوم» در شماره روز سه شنبه خود از تصمیم تل‌آویو برای ساخت ۶۵۰ واحد مسکونی در کرانه باختری خبر داده‌ است.

گفته شده واحدهای جدید مسکونی در کرانه باختری و در مجاورت شهر رام الله ساخته خواهد شد.

کرانه باختری رود اردن از جمله مناطق اشغالی به شمار می‌رود که سازمان ملل و کشورهای اروپایی نسبت به شهرک سازی در آن به رژیم صهیونیستی هشدار داده‌ و این مناطق را به عنوان سرزمین اشغالی معرفی کرده‌اند.

با وجود هشدارها و مخالفت‌های جهانی علیه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن، اما رهبران تل‌آویو تاکنون به این مخالفت‌ها توجه نداشته‌اند.

براساس معاهده سازش اسلو میان عرفات و بگین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، قرار بود مناطقی که در کرانه باختری تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند طی روندی ۵ ساله به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار شوند، اما در حال حاضر با گذشت دو دهه از آن معاهده، نه تنها هیچکدام از مناطق تحت اشغال کرانه باختری به تشکیلات خودگردان واگذار نشد، بلکه رژیم صهیونیستی اقدام به شهرک سازی‌های جدید در مناطق اشغالی نموده است.

گفته می‌شود در حال حاضر حداقل ۷۰۰ هزار صهیونیست در مناطق اشغالی کرانه باختری در ۱۹۶ شهرک ساخته شده ساکن هستند.